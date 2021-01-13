ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

النواب الأمريكي يرفض الإعلان عن موعد إرسال بنود إدانة ترامب لمجلس الشيوخ

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:42 م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
Advertisements
شريف سيد
رفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الإعلان عن موعد إرسال بنود الإدانة ضد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ. 

وعقد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاربعاء، جلسته لمناقشة قانون عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من منصبه وذلك للمرة الثانية خلال فترة ولايته.

ومن المقرر أن يجري مجلس النواب أولا تصويتًا على مناقشة قانون العزل يوم الأربعاء، وإذا تم الموافقة عليه كما هو متوقع، سيمهد الطريق للتصويت على لائحة عزل ترامب واتهامه بالتحريض على التمرد في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي أدى إلى اندلاع أعمال شغب في مبنى الكونجرس الأمريكي، وفقًا لوكالة "رويترز".

وبحسب موقع الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي آر"، فستكون تلك المرة الأولى في التاريخ التي يخضع فيها رئيس أمريكي لمحاكمة عزل في الكونجرس مرتان يفصل بينهما أقل من عام، وإن كان من المتوقع أن تصوت أغلبية أكبر هذه المرة لصالح عزل ترامب.

وكان مجلس النواب الأمريكي أطلق في ديسمبر الماضي إجراءات محاكمة ترامب تمهيدًا لعزله برلمانيًا بتهمة إساءة استغلال السلطة على خلفية تسرب مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وطلب منه خلالها فتح تحقيق عول صفقات هنتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي – آنذاك – والرئيس المنتخب جو بايدن مع شركة غاز أوكرانية، حيث اتهم الديمقراطيون ترامب باستغلال منصبه للإضرار بمرشح منافس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول نائب جمهوري يدعم عزل ترامب بسبب أحداث الكونجرس

الثانية ممكن؟ ترامب أول رئيس في تاريخ أمريكا يخضع لمحاكمة عزل مرتين

مجلس النواب الأمريكي يعقد جلسته لمناقشة عزل ترامب من منصبه

CNN: زعيم الجمهوريين يكره ترامب ودعمه لإجراءات العزل أمر محتمل

النواب الأمريكي يقترب من توجيه اتهام لترامب

ترشيحاتنا

لمصلحة من ما يحدث.. الزمالك يوضح حقيقة أزمة زيزو وما يتردد عن قرب رحيله من النادي

بطول 1000 كم.. مصر تنشىء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع

سوستة البنطلون دليل البراءة.. أحمد سعد يكشف عن وجود أشخاص يريدون انفصاله عن خطيبته

لمدة شهرين تحويلات مرورية.. لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات بطريق النصر

بعد مفاجأته لها في عيد ميلادها.. 10 صور رمانسية جمعت بين درة وزوجها

فى حضور السيسي.. تامر حسني يحيي افتتاح كأس العالم لكرة اليد بأغنية جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشارها في الفترة الأخيرة .. طريقة عمل ماك أند تشيز تشيلي بالمنزل

شاهد .. سوني تختبر سيارتها الكهربائية Vision-S على الطرق العامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وجرأة نسرين طافش