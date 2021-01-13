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رياضة

أسرع من عقارب الساعة.. الموقع الرسمي لمونديال اليد يستعرض تحضيرات الصالة المغطاة باستاد القاهرة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:54 م
الصالة المغطاة لاستاد
الصالة المغطاة لاستاد القاهرة لإستقبال الحدث العالمي
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حسام الحارتي
تحت عنوان أسرع من عقارب الساعة استعرض الموقع الرسمي لمونديال اليد علي  منصات التواصل الاجتماعي تويتر تحضيرات الصالة المغطاة  لاستاد القاهرة لإستقبال الحدث العالمي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الشكر والتقدير لكل من ساهم في افتتاح كأس العالم لكرة اليد.

وأضاف السيسي خلال كلمته الإفتتاحية في اليوم الأول من بطولة العالم لكرة اليد، أن الجميع يعمل بجد والجهد المبذول في ظهور كل شئ مميز جاء من العمل بتكاتف.

وتابع:" لابد أن نسعى لما هو أفضل دائمًا لظهور مصر أمام العالم بأفضل صورة، وهذه البطولة رسالة للسلام بين شعوب الأرض.


وعُزف السلام الجمهوري لمصر في بداية الأحداث التي ستقام في يوم إفتتاحية بطولة العالم لكأس مصر.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام نظيره تشيلي، في المباراة الإفتتاحية التي ستقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء.

وتنطلق فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .
 
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة ان الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.

 وتسعى  مصر دائمًا تسعى نحو افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.
 
وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.
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