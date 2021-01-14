سياسة الأجور والأسعار أبرزها.. 10 اختصاصات حددتها لائحة النواب للجنة الاقتصادية

تجري اليوم إنتخابات اللجان النوعية بمحلس النواب الجديد للفصل التشريعي الثاني، والبالغ عدد 25 لجنة،وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث تنص المادة (44 ): تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المختلفة .









اختصاصات لجنة الشئون الإقتصادية





1-السياسة الإقتصادية

2- مسائل النقد والائتمان والادخار

3- سياسة الأجور والأسعار .

4-التأمين والقروض .

5- شئون التجارة الداخلية.

6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى .

7- شئون التجارة الخارجية.

8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.

9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان .

10- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.



