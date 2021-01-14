انتهاء التيرم الأول لطلاب المدارس اليوم.. والتعليم: استكملنا المناهج أونلاين

ينتهي اليوم الخميس الموافق 14 يناير 2021 ، رسميًا ، الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020/2021 بجميع المدارس الموجودة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.





يأتي ذلك بعد أن تم استكمال تدريس جميع المناهج الدراسية المقررة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021 بدون محذوفات ، وذلك بنظام التعليم عن بعد ، من خلال قنوات مدرستنا التعليمية ، ومنصات حصص مصر ، و البث المباشر ، ومنصة ادمودو وغيرها من المنصات التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم منذ بدء ظهور فيروس كورونا في مصر .





و وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم ، تبدأ إجازة نصف العام رسميًا في جميع مدارس الجمهورية، من يوم السبت القادم الموافق 16 يناير 2021.





و أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021، حتى يوم 20 فبراير 2021.





ومن المقرر ان يتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام (أي بعد 20 فبراير 2021)، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.







