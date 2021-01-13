أحمد شوبير: افتتاح مبهر مصر جميلة خليك فاكر.. شاهد

غرد
الإعلامي أحمد شوبير، بتويته على تويتر يشيد فيها بافتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد، عبر حسابه
الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".
وغرد أحمد شوبير قائلا: "افتتاح مبهر مصر
جميلة خليك فاكر".
وشهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات
فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع من الحضارة المصرية القديمة .
وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس
العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة بحضور عبدالفتاح السيسي رئيس
الجمهورية وبعض المسئولين بالدولة .
وعُزف السلام الجمهوري لمصر في بداية الأحداث التي
ستقام في يوم افتتاحية بطولة العالم لكأس مصر.