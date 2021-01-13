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رياضة

أحمد شوبير: افتتاح مبهر مصر جميلة خليك فاكر.. شاهد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:09 م
صدى البلد
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يارا عمرو

غرد الإعلامي أحمد شوبير، بتويته على تويتر يشيد فيها بافتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

 

وغرد أحمد شوبير قائلا: "افتتاح مبهر مصر جميلة خليك فاكر".

 

وشهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع من الحضارة المصرية القديمة .

 

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة بحضور عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبعض المسئولين بالدولة .

 

وعُزف السلام الجمهوري لمصر في بداية الأحداث التي ستقام في يوم افتتاحية بطولة العالم لكأس مصر.

 

 

 

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