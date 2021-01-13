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الصحة العالمية محذرة: العام الثاني لجائحة كورونا أصعب من السابق

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:29 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
عرض برنامج نشرة التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا عن تصريحات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأظهر التقرير، تصريحات منظمة الصحة العالمية والتي تحدث فيها عن وضع كورونا في العام الثاني من الجائحة، قائلا :" العام الثاني من وباء كورونا أصعب من السابق".
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الدخول إلى السنة الثانية من جائحة فيروس كورونا قد يكون أصعب مما واجهه العالم في العام الأول من انتشار المرض.
قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن الدخول إلى السنة الثانية من جائحة عدوى فيروس كورونا "قد يكون أصعب" مما كان عليه الوضع سابقا "نظرا لبعض ديناميكيات انتقال المرض".

وأوضح رايان أن هذا الأمر متعلق بانتشار سلالات جديدة من الفيروس تعتبر أكثر انتقالا، مشيرا إلى أن الأوضاع الوبائية ستكون أكثر صعوبة في دول النصف الشمالي للكرة الأرضية.  

من جانبها، أكدت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، خلال المؤتمر الصحفي، أن "بعض الدول ستشهد بعد انتهاء فترة الأعياد تدهورا كبيرا للأوضاع قبل أن يبدأ تحسنها".

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