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فن

في عيد ميلادها.. سر عدم تعاون إيناس مكي مع شقيقها وعدم حضورها جنازة والدها

الخميس 14/يناير/2021 - 07:08 ص
ايناس مكى
ايناس مكى
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سعيد فراج
تحتفل الفنانة إيناس مكى اليوم، الخميس، بعيد ميلادها الـ 48، وهي إحدى النجمات اللاتي قدمن أدوارا فنية جيدة، وإن كانت هذه الأدوار ثانوية. 
وقد تعاونت إيناس مكى مع شقيقها فى أول فيلم أخرجه "الحاسة السابعة"، لكن التعاون لم يتكرر.

كتمت حزنها عقب وفاة والدها في شهر أكتوبر الماضي، وقررت عدم المشاركة في دفنه بالإمارات العربية المتحدة، بسبب الخوف على العاملين بمسرحيتها "سحر الأحلام"؛ لأنهم من أصحاب الأجور اليومية، وقالت إن والدها علمها المسئولية والحفاظ على حقوق الناس وخصوصًا الفقراء؛ لذا كان لزامًا عليها عدم السفر لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، واكتفت بالمشاركة الوجدانية مع أخواتها الثلاث، حتى لا تتوقف المسرحية ويتم تعطيل مصالح هؤلاء العاملين.

- قالت في برنامج "ميجا ستار"، إن أقرب شخصياتها لقلبها شخصية "هايدي" في فيلم "الحاسة السابعة"، موضحة أن مكي كمخرج كان يستطيع السيطرة عليها، واصفة إياه بمتعدد المواهب، والقادر على النجاح في كل شيء.

- صرحت بأن حواراتها مع شقيقها في غالبها عن الحيوانات والكلاب، ولا توجد أي خلافات بينهما.

قالت إن سبب عدم عملها في أفلام شقيقها هو عدم وجود شخصية مناسبة لها في أعماله، موضحة أنه حين احتاج إليها في فيلم "الحاسة السابعة" طلب منها ذلك. 

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