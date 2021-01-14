مواصفات سيارة Teramont الدفع الرباعي الجديدة من فولكس فاجن ..فيديو

تقوم الآن شركة فولكس فاجن بطرح نموذج جديد من سيارات ATLAS التي تُباع في العديد من البلدان الآسيوية ولكن باسم Teramont.





ووفقًا للتسريبات الموجودة، فإن "فولكس فاجن"، تنوي إطلاق هذه النسخة من السيارات في السوق الصيني، وبعدها مباشرة في السوق الآسيوي، ولكن ستختلف هذه النسخ من ناحية التصميم الخارجي عن سيارات ATLAS المعروفة.





ومن أهم التغيرات التي ستحصل عليها السيارة، أنها ستزود بمصابيح أكبر من الموجودة في سيارات ATLAS، حالية، ومن المفترض أن يتغير شكل غطاء المبرد قليلًا ليصبح أكثر بروزا بفضل طبقات الكروم اللماع، والتي ستغطى كامل أجزائه تقريبا.





وسيتم تغيير تصميم الفتحات الهوائية الموجودة على الواجهة الأمامية ، وستصبح عجلاتها بمقاس 21 إنش وذلك بدلا من 17 كما هو موجود نماذج Atlas الحالية.





ولكن من المفترض أن يتم طرح هذه السيارة بنوعين من المحركات، وهو محرك اقتصادي بسعة لترين، وعزم 186 حصانا، ومحرك توربيني بـ6 أسطوانات فئة EA390، بسعة 2.5 ليتر، ويولد عزما يعادل 299 حصانا.