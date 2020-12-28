ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فولكس فاجن توقف إنتاج جولف Volkswagen golf

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:52 م
Volkswagen golf
Volkswagen golf
Advertisements
اشرف عطية
أعلنت شركة فولكس فاجن Volkswagen عملاق صناعة السيارات الألمانية عن انتهائها من تصنيع سيارات فولكس فاجن جولف الكهربائية volkswagen e golf واستبدالها بطراز كهربائية جديدة التي تعرف باسم ID.3.

وأعلنت volkswagen أن إجمالي مبيعات e golf بلغت 50.401 ألف سيارة مع بداية الإنتاج للنسخة الفيس ليفت لها عام 2017 وصولًا إلى توقف الإنتاج للسيارة في الوقت الحالي.

واستبدلت volkswagen انتاج جولف الكهربائية e golf بطرازات فولكس فاجن ID.3 الجديدة التي ستنتج في نفس المصنع الألماني بداية من عام 2021.

وسيتم تقديم ID 3 بثلاثة مستويات من التجهيزات -أساسية وPlus وMax- وعلى الرغم من أن الإصدار Plus من المستوى المتوسط فسوف يأتي بعجلات ألومنيوم مقاس 19 بوصة، ونوافذ خلفية ملونة، وكاميرا للرؤية الخلفية، ومصابيح LED ديناميكية.

وسيتم إغلاق مصنع volkswagen لمدة ثلاثة أسابيع، قبل بناء الموديلات ID.3 الجديدة القائمة على منصة MEB في نهاية شهر يناير، وتقول فولكس فاجن إنه تم بالفعل تسليم أكثر من 28000 وحدة للعملاء الأوروبيين منذ إطلاق السيارة قبل ثلاثة أشهر.

وعلى مستوى السوق الأوروبية سيتم منح مشتري ID.3 تحديث برامج تشغيلها في نهاية المطاف، ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان سيتم تقديم أي من هذه المبادرات للمشترين في المملكة المتحدة أم لا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. مقارنة بين فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائية وvolkswagen id.5

فولكس فاجن تستعد لطرح جولف volkswagen golf MK8 موديل 2021 في مصر .. صور

مواصفات فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 .. صور

فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan وجولف golf MK8 موديل 2021 ضمن السيارات الجديدة المنتظر طرحها في مصر.. صور

فولكس واجن volkswagen تنشر صورة تشويقية لسيارة SUV جديدة ستطرحها

لتوفير النفقات.. فولكس فاجن volkswagen تقرر وقف السباقات

ترشيحاتنا

السلالة الجديدة للفيروس.. 5 أعراض مختلفة تشير للإصابة بـ كورونا

محبوسة في قضية آداب.. ميكروباص يدهس متهمة ومساعد شرطة في الجيزة

زميل محمد صلاح السابق يقترب من العودة لـ روما الإيطالي

في ذكرى ميلادها.. ناهد صبري هربت من الزواج وسعت للانتحار من أجل دخول عالم الفن

الوزراء ينفي إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكل المدارس

مصر تحقق أعلى معدل سياحي منذ أزمة كورونا

Advertisements

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

بسبب احتفالات الفوز في الانتخابات.. كورونا يطيح بـ 3 أشقاء لنائب في البرلمان

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

شوبير يواصل هجومه على هاني أبو ريدة: نرفع لك القبعة

تفجير يستهدف حافلة نقل موظفين في العاصمة الأفغانية كابول

الزمالك مش مركز شباب| نجم الأبيض يشن هجوما عنيفا على بيراميدز بسبب مصطفى محمد

التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

لابا كودجو بديل مصطفى محمد في الزمالك

بسبب كورونا.. تحويل أنشطة وندوات ومؤتمرات جامعة القاهرة إلى المنصة الإلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلالة الجديدة للفيروس.. 5 أعراض مختلفة تشير للإصابة بـ كورونا

تويوتا تطلق سيارة كهربائية جديدة صغيرة الحجم .. صور

17 دولة .. أين توجد سلالة كورونا الجديدة ؟