فولكس فاجن توقف إنتاج جولف Volkswagen golf



أعلنت شركة فولكس فاجن Volkswagen عملاق صناعة السيارات الألمانية عن انتهائها من تصنيع سيارات فولكس فاجن جولف الكهربائية volkswagen e golf واستبدالها بطراز كهربائية جديدة التي تعرف باسم ID.3.





وأعلنت volkswagen أن إجمالي مبيعات e golf بلغت 50.401 ألف سيارة مع بداية الإنتاج للنسخة الفيس ليفت لها عام 2017 وصولًا إلى توقف الإنتاج للسيارة في الوقت الحالي.

واستبدلت volkswagen انتاج جولف الكهربائية e golf بطرازات فولكس فاجن ID.3 الجديدة التي ستنتج في نفس المصنع الألماني بداية من عام 2021.







وسيتم تقديم ID 3 بثلاثة مستويات من التجهيزات -أساسية وPlus وMax- وعلى الرغم من أن الإصدار Plus من المستوى المتوسط فسوف يأتي بعجلات ألومنيوم مقاس 19 بوصة، ونوافذ خلفية ملونة، وكاميرا للرؤية الخلفية، ومصابيح LED ديناميكية.





وسيتم إغلاق مصنع volkswagen لمدة ثلاثة أسابيع، قبل بناء الموديلات ID.3 الجديدة القائمة على منصة MEB في نهاية شهر يناير، وتقول فولكس فاجن إنه تم بالفعل تسليم أكثر من 28000 وحدة للعملاء الأوروبيين منذ إطلاق السيارة قبل ثلاثة أشهر.





وعلى مستوى السوق الأوروبية سيتم منح مشتري ID.3 تحديث برامج تشغيلها في نهاية المطاف، ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان سيتم تقديم أي من هذه المبادرات للمشترين في المملكة المتحدة أم لا.