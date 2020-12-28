فولكس تيجوان ورينو داستر يتصدران أفضل سيارات الـ SUV لعام 2020

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استطاعت أن تلقى مكان لها وسط الكثير من الموديلات المنافسة في السوق تتوفر في مصر في فئة واحدة بمحرك 1300 سي سي تيربو بقوة 131 حصان وعزم دوران 185 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك .

رينو داستر











بيجو 2008









السيارة تقدم محليا بمحرك واحد فقط ، وهو محرك 1200 سي سي تيربو مع قوة حصانية 130 حصان ، وعزم دوران متولد 230 نيوتن متر وتنقل القوة ،القوة للعجلات الأمامية من ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مع تسارع السيارة الي 100 كم في الساعة في 9.3 ثانية، وهي تنتمي لفئة الكروس اوفر .

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سانج يونج تيفولي











من أفضل سيارات الـ SUV خلال عام 2020 زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 128 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات







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