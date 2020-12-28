فولكس تيجوان ورينو داستر يتصدران أفضل سيارات الـ SUV لعام 2020

استطاعت سيارات الـ SUV، أن تحقق نجاحا كبيرا في السوق المصري خلال عام 2020 كونها سيارة عائلة من الدرجة الأولى ، وتمتاز بسعة مقصوراتها الداخلية وارتفاعها عن الأرض ، وفي هذا التقرير نستعرض أفضل سيارات SUV ، خلال عام 2020 .
تحتوي رينو داستر 2021 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يولد طاقة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، السيارة مزودة بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية للمقعد الأمامي والسائق ، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD ، و نظام Hill Start Assist المساعد على صعود الشواهق و التوازن الإلكتروني ESP، إضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة.
بيجو 2008
فولكس تيجوان
تعتمد السيارة على محرك 1400 سي سي بقوة 150 حصان ، وعزم دوران 250 نيوتن متر ، وناقل حركة مزدوج القابض من 6 سرعات ، وجر أمامي مع تسارع إلى 100 كم في الساعة في 9.2 ثانية وسرعة قصوى 215 كم في الساعة ، بالإضافة إلى استهلاك وقود 6.7 لتر لكل 100 كم ، وتقدم السيارة بطول 4.48 متر ،وعرض 1.83 متر، وارتفاع 1.66 متر وقاعدة عجلات بطول 2.68 متر.
هيونداي كريتا
استطاعت هيونداي كريتا أن تحقق الكثير من المبيعات هذا العام تأتي السيارة هيونداي كريتا بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة 123 حصانًا، وعزمًا أقصى للدوران 151 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات ،وتعمل السيارة بنظام الجر الامامي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة خلال 12.1 ثانية ويبلغ متوسط استهلاك هيونداي كريتا من الوقود نحو 7.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
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جيلي إمجراند إكس 7
استطاعت أن تلقى مكان لها وسط الكثير من الموديلات المنافسة في السوق تتوفر في مصر في فئة واحدة بمحرك 1300 سي سي تيربو بقوة 131 حصان وعزم دوران 185 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك .
رينو داستر
بيجو 2008
السيارة تقدم محليا بمحرك واحد فقط ، وهو محرك 1200 سي سي تيربو مع قوة حصانية 130 حصان ، وعزم دوران متولد 230 نيوتن متر وتنقل القوة ،القوة للعجلات الأمامية من ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مع تسارع السيارة الي 100 كم في الساعة في 9.3 ثانية، وهي تنتمي لفئة الكروس اوفر .
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سانج يونج تيفولي
من أفضل سيارات الـ SUV خلال عام 2020 زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 128 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات
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فولكس تيجوان
تعتمد السيارة على محرك 1400 سي سي بقوة 150 حصان ، وعزم دوران 250 نيوتن متر ، وناقل حركة مزدوج القابض من 6 سرعات ، وجر أمامي مع تسارع إلى 100 كم في الساعة في 9.2 ثانية وسرعة قصوى 215 كم في الساعة ، بالإضافة إلى استهلاك وقود 6.7 لتر لكل 100 كم ، وتقدم السيارة بطول 4.48 متر ،وعرض 1.83 متر، وارتفاع 1.66 متر وقاعدة عجلات بطول 2.68 متر.
هيونداي كريتا
استطاعت هيونداي كريتا أن تحقق الكثير من المبيعات هذا العام تأتي السيارة هيونداي كريتا بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة 123 حصانًا، وعزمًا أقصى للدوران 151 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات ،وتعمل السيارة بنظام الجر الامامي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة خلال 12.1 ثانية ويبلغ متوسط استهلاك هيونداي كريتا من الوقود نحو 7.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.