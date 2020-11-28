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سيارات

أرخص عربية SUV في مصر .. مواصفات ساوايست DX3 الصينية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:14 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر سيارة ساوايست الصينية  DX3 ، وهي أحد السيارات الصينية الموجودة بالسوق المصري ، وهي تعتبر من نوع SUV  متعددة الأستخدامات .

ويأتي موديل 2021 منها محرك 1500 سي سي تربو وبقوة 156 4 سلندر ، وتتسارع من 0 إلى 100 كم في غضون 11.5 ثانية .

تتميز السيارة بمحرك اوتوماتيك 8 سرعات من نوع CVT ، وتعمل السيارة بنظام الجر الامامي ،وتأتي السيارة بارتفاع 200 مم ،وتعتبر السيارة اقتضادية جدا في استهلاك البنزين حيث تستهلك اكثر من 6.5 لترلكل 100 كيلو مع العلم أن سعة خزان الوقود 45 لتر ،اما مساحة الشنطة جيدة جدا للتخزين ويبلغ حجمها 500 لتر ، ويبدأ سعرها من 280.000 ألف جنيه، ويصل إلى 337.990 ألف جنيه فى أعلى فئة للسيارة

السيارة ساوايست soueast dx3 مدعمة بفرامل ABS و فرامل EBD و وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي و مانع تشغيل المحرك ايموبلزر و نظام تحكم كامل في الثبات الالكتروني و نظام ذكي للتحكم في الجر و نظام الحماية من الانقلاب و نظام تحكم للمساعدة في صعود المرتفعات و نظام مساعدة للتحكم في هبوط المنحدرات و مثبت سرعة ونظام تحديد السرعة و نظام تحذير فرامل الطواريء و خاصية عدم التحرك عند ضغط دواسات الوقود والفرامل معًا .

تعمل السيارة بنظام ذكي لمساعدة فرامل الطواريء و نظام التحذير من الصدمات و مراقب ضغط الاطارات و رادار خلفي للركن و كاميرا رؤية خلفية و حماية اسفل المحرك .

تأتي السيارة ساوايست soueast dx3 الجديدة بمرايات الرؤية الجانبيه الخارجية قابلة للتعديل كهربائيًا مع وظيفة التسخين و جنوط سبور ألومنيوم و حامل أمتعة للسقف و سبويلر خلفي و تعديل مقعد السائق يدوي في 6 اتجاهات و تعديل مقعد الراكب الأمامي يدوي في 4 اتجاهات و طي المقعد الخلفي بنظام 40:60 و فتحة سقف كهربائية .

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