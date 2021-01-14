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أخبار البلد

منتخبات بولندا والبرازيل وإسبانيا والأرجنتين تصل القاهرة للمشاركة في بطولة اليد ..صور

الخميس 14/يناير/2021 - 01:00 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثات 4 منتخبات مشاركة في البطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتي تستضيفها مصر وانطلقت فعالياتها مساء أمس، الأربعاء، وتستمر حتي 31 يناير الجاري، مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة ضيوف مصر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل بعثات منتخبات بولندا والبرازيل والأرجنتين وإسبانيا، بإجمالي عدد يتجاوز 90 شخصًا، وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، لإنهاء إجراءات وصولهم، وتم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم. 

وتم تنظيم دخول الأوتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع، لإحضار اللاعبين من على الطائرة، كما يتولى فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الأوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة؛ للتأكد من خلوها من أي عدوى.

وتتولى سلطات أمن المطار، تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلي المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، حفاظا على سلامتهم، ومنعا للاختلاط بهم.

منتخبات بولندا والبرازيل وإسبانيا والأرجنتين تصل القاهرة للمشاركة في بطولة اليد ..صور
منتخبات بولندا والبرازيل وإسبانيا والأرجنتين تصل القاهرة للمشاركة في بطولة اليد ..صور
منتخبات بولندا والبرازيل وإسبانيا والأرجنتين تصل القاهرة للمشاركة في بطولة اليد ..صور
منتخبات بولندا والبرازيل وإسبانيا والأرجنتين تصل القاهرة للمشاركة في بطولة اليد ..صور
منتخبات بولندا والبرازيل وإسبانيا والأرجنتين تصل القاهرة للمشاركة في بطولة اليد ..صور
منتخبات بولندا والبرازيل وإسبانيا والأرجنتين تصل القاهرة للمشاركة في بطولة اليد ..صور
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