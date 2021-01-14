مواطنة من ذوي الهمم تناشد التضامن توفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5%.. صور

ناشدت السيدة نجوى سيد على جاد، من محافظة أسيوط، من ذوى القدرات الخاصة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير فرصة عمل له ضمن نسبة الـ 5%.





وتقول فى رسالتها: "أنا من ذوى القدرات الخاصة، وحاصلة على ليسانس آداب قسم جغرافيا "بدرجة جيد"، منذ عام 2011، ولم أوفق حتى الآن في تعييني على نسبة 5%، حيث إن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة يعطيني هذا الحق في التعيين، إلا أن الشركات وأصحاب المصالح لم يطبقوا هذا القانون".





وأضافت: "أحمل شهادة التأهيل المهني لذوى الاحتياجات من وزارة التضامن الاجتماعى وشهادة الإفادة من الكلية، إلا أننى لم أوفق فى الحصول على فرصة عمل أستطيع من خلالها الحصول على دخل".





مناشدة المسئولين بوزارة التضامن النظر في أمرها وتوفير فرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، لتستطيع توفير مصدر دخل ثابت.









للتواصل من خلال رقم

01003569002

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