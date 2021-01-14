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بين الناس

مواطنة من ذوي الهمم تناشد التضامن توفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5%.. صور

الخميس 14/يناير/2021 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت السيدة نجوى سيد على جاد، من محافظة أسيوط، من ذوى القدرات الخاصة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير فرصة عمل له ضمن نسبة الـ 5%.

وتقول فى رسالتها: "أنا من ذوى القدرات الخاصة، وحاصلة على ليسانس آداب قسم جغرافيا "بدرجة جيد"، منذ عام 2011،  ولم أوفق حتى الآن في تعييني على نسبة 5%، حيث إن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة يعطيني هذا الحق في التعيين، إلا أن الشركات وأصحاب المصالح لم يطبقوا هذا القانون".

وأضافت: "أحمل شهادة التأهيل المهني لذوى الاحتياجات من وزارة التضامن الاجتماعى وشهادة الإفادة من الكلية، إلا أننى لم أوفق فى الحصول على فرصة عمل أستطيع من خلالها الحصول على دخل".

مناشدة المسئولين بوزارة التضامن النظر في أمرها وتوفير فرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، لتستطيع توفير مصدر دخل ثابت.


للتواصل من خلال رقم
01003569002
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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