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رياضة

مولر ينفعل على مراسل قناة تليفزيونية بعد إقصاء بايرن ميونخ من كأس ألمانيا

الخميس 14/يناير/2021 - 06:09 ص
توماس مولر
توماس مولر
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محمد رشاد
انفعل توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بشدة بعد إقصاء فريقه من الدور الثاني لكأس ألمانيا، أمس الأربعاء، على يد هولشتاين كيل، المنتمي لدوري الدرجة الثانية الألماني.
 
وودع حامل اللقب البطولة مبكرًا، بخسارته بركلات الترجيح (6-5)، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).
 
وظهر المهاجم الألماني لقناة "ARD" التليفزيونية، عقب المباراة مباشرةً، وعند سؤاله عن الحالة المزاجية لغرفة ملابس بايرن، رد مولر بشكل حاد على المراسل، قائلًا: "أنت تضحك هنا الآن".

ونفى المراسل زعم مولر، ليقاطعه الأخير بقوله "بالطبع أنت ضحكت، ماذا تعتقد؟ بالتأكيد نشعر بالحزن، وهذا أمر يمكنك تصوره، فالحالة المزاجية للفريق ليست جيدة".
 
وأضاف "في النهاية خسرنا أمام فريق مثل كيل، الذي قدم كل ما يملكه على أرض الملعب".

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