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فن

تعرف على ايرادات فيلم Wonder woman 1984

الخميس 14/يناير/2021 - 09:32 ص
Wonder woman 1984
Wonder woman 1984
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شروق ابراهيم
حقق فيلم Wonder woman 1984 إيرادات بلغت 132 مليون دولار أمريكي، بعد مرور أقل من شهر على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية. 

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 99 مليونا و500 ألف دولار أمريكي، أما في باقي أنحاء العالم حقق wonder woman 1984، 32 مليونا و600 ألف دولار أمريكي، بحسب موقع  box office mojo.

بينما تصدر فيلم Wonder Woman 2 لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس لهذا الأسبوع بإيرادات بلغت 3 ملايين دولار أمريكي.

وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات وبالأخص عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه اثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.
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