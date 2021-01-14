تعرف على ايرادات فيلم Wonder woman 1984

حقق فيلم Wonder woman 1984 إيرادات بلغت 132 مليون دولار أمريكي، بعد مرور أقل من شهر على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.





حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 99 مليونا و500 ألف دولار أمريكي، أما في باقي أنحاء العالم حقق wonder woman 1984، 32 مليونا و600 ألف دولار أمريكي، بحسب موقع box office mojo.







بينما تصدر فيلم Wonder Woman 2 لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس لهذا الأسبوع بإيرادات بلغت 3 ملايين دولار أمريكي.



