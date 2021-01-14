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برلمان

حسام غالي أمين سر.. ننشر تشكيل مكتب لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

الخميس 14/يناير/2021 - 11:47 ص
حسام غالي
حسام غالي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أفادت مصادر داخل البرلمان بأن القوى السياسية  توافقت على  رئاسة النائب محمود حسين  لجنة الشباب والرياضة وتولي  النائب سامر التلاووي وكيلا للجنة واختيار النائبة ماجده بكري وكيل ثاني والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة.

وأعلن رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها.

وقال خلال الجلسة العامة: "لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوا على الأقل، مضيفًا: لا يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة و المرأة و الشباب في كل لجنة.

وأضاف رئيس البرلمان: "لايجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة: "الأقدمية والخبرة و التخصص و عند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنا".

وتجرى اليوم، انتخابات اللجان النوعية بمحلس النواب الجديد لدورة الانعقاد الأولى لمجلس النواب، والبالغ عددها 25 لجنة، وفقًا لما نصت عليه المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة (44 ): " تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة. 
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