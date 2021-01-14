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محافظات

تشميع 50 مقهى ومطعماً وورشاً حرفية غير ملتزمة بمواعيد الغلق في الجيزة.. شاهد

الخميس 14/يناير/2021 - 02:57 م
غلق مقاهي
غلق مقاهي
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محمد الصاحي
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية فتح الأنشطة والمنشآت والمحال التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهي والمطاعم والكافيتريات.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم شن سلسلة من الحملات على مستوى الأحياء والمراكز أسفرت عن غلق وتشميع 50 محلا وورشا ومنشأة ومقهى خالفت إجراءات ومواعيد فتح وغلق المحال التجارية .

وذلك على مدار الاسبوع وفقًا للضوابط المحددة لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية .

وشملت المنشآت التجارية التى تم تشميعها وغلقها 17 مقهى وسيبر وورش حرفية بقرى ميت رهينة وسقارة والمرازيق وشوارع بورسعيد والنيل السعيد وعمرو بن العاص وبطريق مصر اسيوط وجميعهم بمركز ومدينة البدرشين وفى حى الطالبية تم غلق وتشميع 3 مطاعم ومقاهى بشوارع الاهرام وعبد اللطيف وفى حى شمال الجيزة تم غلق وتشميع 5 مقاهى بشوارع بشتيل و الاقصر وأرض الجمعية والنيل و5 مقاهى بمنطقة شرق الترسانة بحى العجوزة تقدم الشيشة للمواطنين وغلق 2 ورشة سمكرة وكاوتش بشوارع عبد العزيز مهران والوحدة العربية بحى العمرانية لعدم الالتزام بمواعيد الغلق . 

وفى مدينة الحوامدية تم غلق وتشميع 5 محال وورش تبريد وتكيف بشوارع سعد زغلول وتيتو و2 ورشة غير ملتزمة بمواعيد الغلق بمنشأة القناطر
  وفى مركز ومدينة كرداسة تم ازالة ورفع الأكشاك المقامة بالمخالفة والتندات المتعدية علي الطريق العام بمنطقة كوبري العسيلي بالمعتمدية و السوق بالإضافة الى غلق 6 مقاهى تقدم الشيشىة بمنطقة المعتمدية و8 ورش غير ملتزمة بمواعيد الغلق بشارع بولاق ناهيا.

كما تم رفع 167 حالة إشغال للمحال والمقاهى وازالة الاكشاك المخالفة بشوارع التحرير والدقي ومصدق ومحي الدين ابو العز بحى الدقى ورفع 40 حالة إشغال للمحال والمقاهى بمناطق نفق الاهرام وميدان شفيقة وشارع ربيع الجيزى وشارع المحطة وازالة 8 اكشاك مقامة بالمخالفة بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة .

كما تم غلق وتشميع قاعات افراح بحى الهرم ومركز أبو النمرس لعدم الالتزام بالقرارات المحددة للتشغيل والطاقة الاستيعابية .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بالقدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فضلًا عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

ووجّه محافظ الجيزة بضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة.
تشميع 50 مقهى ومطعماً وورشاً حرفية غير ملتزمة بمواعيد الغلق في الجيزة.. شاهد
تشميع 50 مقهى ومطعماً وورشاً حرفية غير ملتزمة بمواعيد الغلق في الجيزة.. شاهد
تشميع 50 مقهى ومطعماً وورشاً حرفية غير ملتزمة بمواعيد الغلق في الجيزة.. شاهد
تشميع 50 مقهى ومطعماً وورشاً حرفية غير ملتزمة بمواعيد الغلق في الجيزة.. شاهد
تشميع 50 مقهى ومطعماً وورشاً حرفية غير ملتزمة بمواعيد الغلق في الجيزة.. شاهد
تشميع 50 مقهى ومطعماً وورشاً حرفية غير ملتزمة بمواعيد الغلق في الجيزة.. شاهد
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