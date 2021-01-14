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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: الدبلوماسية البحرينية رفعت اسم المملكة على كافة المستويات

الخميس 14/يناير/2021 - 04:23 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي
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مـيــــس رضـــا
ثمَّن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ما حققته الدبلوماسية البحرينية على مدار الخمسين عامًا الماضية من إنجازات ملموسة في كافة دوائرها العربية والإقليمية والدولية، وما أرسته من قواعد راسخة في العمل الدبلوماسي ساهمت، ولا تزال، في رفعة اسم مملكة البحرين وتعزيز مكانتها على كافة المستويات، انطلاقًا من الرؤية المستنيرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وتجسيدًا للمبادئ والقيم الإنسانية النبيلة التي تؤمن بها مملكة البحرين، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والإيمان بقيم التضامن والتسامح والتعايش، فضلًا عن المساهمة بشكل فاعل في صون وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.


وأشاد رئيس البرلمان العربي بالدعم الكبير والرعاية المستمرة التي يقدمها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمسيرة العمل الدبلوماسي في مملكة البحرين ولجميع القائمين عليها، مثمنًا في هذا السياق مضامين التصريح الذي أدلى به ملك البحرين بهذه المناسبة، والذي أشار فيه إلى أن مملكة البحرين، بسياستها الخارجية المتزنة والمرنة، ودبلوماسيتها النشطة والفاعلة، وحضورها الدولي المؤثر، تبوأت مكانة دولية رفيعة في المجتمع الدولي، فضلًا عن تأكيد جلالته على أن مملكة البحرين بتاريخها وحضارتها وقيمها الأصيلة وعطاء أبنائها الأوفياء، قادرة وبكل ثقة أن تحجز لنفسها موقعًا متميزًا بين الأمم المتحضرة.


وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود الملموسة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل إبراز إنجازات المسيرة  التنموية الشاملة لمملكة البحرين ووجهها الحضاري، وتعزيز حضورها وترسيخ دورها الفاعل في المجتمع الدولي، ومد جسور التعاون مع كافة دول العالم. 


كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص شكره وتقديره لكافة أبناء مملكة البحرين العاملين في المجال الدبلوماسي، مثمنًا ما يقومون به من جهود مخلصة وتفانيهم في العمل والعطاء من أجل تحقيق كل ما من شأنه رفع اسم مملكة البحرين في كافة المجالات، وتوثيق وتعزيز صداقاتها وشراكاتها مع مختلف دول العالم.
لقاء جمع ملك البحرين ورئيس البرلمان العربي بقصر الصخير فى المملكة لقاء جمع ملك البحرين ورئيس البرلمان العربي بقصر الصخير فى المملكة
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