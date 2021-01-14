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أخبار العالم

متى يُصاب الشخص بفيروس كورونا مرة أخرى.. دراسة جديدة تجيب

الخميس 14/يناير/2021 - 05:47 م
صدى البلد
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شريف سيد
أظهرت دراسة جديدة، اليوم الخميس، أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يستطيعوا تكوين أجسام مضادة للفيروس لمدة 5 أشهر على الأقل. 

وتعني هذه الدراسة الجديدة أن المتعافين من فيروس كورونا لا يمكن إصابتهم مرة أخرى بالفيروس، قبل 5 أشهر. 

ومن ناحية أخرى، تقترب شركة جونسون آند جونسون، من إنهاء تحليل بيانات المرحلة الثالثة من تجارب لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال كبير المسئولين العلميين بشركة الرعاية الصحية الأمريكية، إن شركة جونسون آند جونسون في طريقها لإطلاق لقاح مضاد لفيروس كورونا في مارس، وتتوقع الحصول على بيانات واضحة حول مدى فعاليته بحلول نهاية هذا الشهر أو أوائل فبراير.

وأكدت بيانات التجارب المبكرة الخاصة بلقاح جونسون أنه آمن وفعال على الأرجح في حماية الأشخاص من فيروس كورونا.

وحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين"، فخلال شهر من الحقن بجرعة واحدة من اللقاح، طور 100 % من المشاركين أجسامًا مضادة لمحاربة الفيروس، وهي النتائج المؤقتة من دراسة المرحلة الأولى والثانية له.
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