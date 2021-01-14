رسالة من مدبولي لـ جبالي.. الحكومة تطالب البرلمان بإحالة تشريعات للجان النوعية

ارسل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسالة لرئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي يطالب فيها بإحالة القوانين التي لم ينته منها المجلس في الفصل التشريعي السابق للجان النوعية لدراستها.





على الجانب الآخر، أخطرت أحزاب رئيس المجلس برؤساء الهيئات البرلمانية، حيث اخطر حزب مصر الحديثة بـأن هشام هلال عبد المنعم إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وأخطر حزب الشعب الجمهوري بأن محمد صلاح ابوهميلة رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.



