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رياضة

موسيماني يرفض رحيل صلاح محسن للإعارة

الخميس 14/يناير/2021 - 07:16 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تلقي صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عرضين للإعارة من سموحه وإنبي للإنتقال إلي أحدهما في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية لمدة 6 شهور.

وحسب مصادر خاصة بالجهاز الفني للفريق الأول أن المدير الفني بيتسو موسيماني رفض فكرة التخلي عن اللاعب وتمسك ببقاء اللاعب ورفض رحيله خاصة انه - علي حسب تعبيره - سيكون له دور معه في الفترة المقبلة.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات غدًا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي خاض مرانا خفيفا أمس الأربعاء بعد الفوز على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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