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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هندي الجنسية ومارك معجب به.. من هو كونال شاه رئيس واتساب الجديد؟

رئيس واتساب الجديد
رئيس واتساب الجديد
أحمد أيمن

أعلنت شركة ميتا، تعيين رجل الأعمال الهندي كونال شاه رئيسًا جديدًا لتطبيق واتساب، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات التجارية والمالية التي يمتلكها التطبيق، والذي يعد أحد أكبر منصات المراسلة في العالم من حيث عدد المستخدمين.

ويأتي هذا القرار بعد فترة طويلة قاد خلالها ويل كاثكارت التطبيق، حيث شهد واتساب خلال سنوات إدارته توسعًا ملحوظًا في الخدمات والميزات، إلى جانب تعزيز معايير الخصوصية والأمان التي يتميز بها التطبيق.

تعيين رئيس واتساب الجديد 

من جانبه، أشاد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بقدرات كونال شاه، مؤكدًا أنه يمتلك رؤية عالمية وخبرة كبيرة في بناء الشركات التقنية الناجحة. 

وأوضح أن مسيرته في قطاع التكنولوجيا المالية تجعله مؤهلًا لقيادة واتساب خلال المرحلة المقبلة، التي تتطلب تطوير خدمات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين والشركات على حد سواء.

وتتجه الأنظار الآن إلى الخطوات التي سيتخذها الرئيس الجديد للتطبيق، خاصة مع توقعات بأن تشهد المنصة مزيدًا من التوسع في الخدمات المالية والرقمية. 

ويعتقد خبراء التكنولوجيا أن خبرة كونال شاه قد تساعد واتساب على تعزيز حضوره في أسواق جديدة، وتحويل التطبيق من مجرد منصة للمراسلة إلى منظومة متكاملة تقدم حلولًا متنوعة للمستخدمين حول العالم.

من هو رئيس واتساب الجديد؟

يُعد كونال شاه من أبرز رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية بالهند، إذ استطاع أن يرسخ اسمه كأحد الشخصيات المؤثرة في عالم الشركات الناشئة. وأسّس شاه شركة "كريد" المتخصصة في الخدمات المالية الرقمية، والتي حققت نموًا كبيرًا خلال فترة قصيرة، لتصبح من بين الشركات الرائدة في هذا المجال داخل السوق الهندية.

وقبل تأسيس "كريد"، نجح شاه في إطلاق مشاريع أخرى في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، وحقق نجاحات لافتة جعلته محط أنظار المستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية. كما عُرف بدعمه المستمر للشركات الناشئة واستثماراته في العديد من المشروعات المبتكرة، ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة الأعمال الرقمية وتطوير المنتجات التقنية.

ويرى مراقبون أن اختيار ميتا لكونال شاه لا يرتبط فقط بخبراته الإدارية، بل أيضًا بقدرته على ابتكار نماذج أعمال جديدة وتحويل المنصات الرقمية إلى مشاريع تحقق عوائد مالية مستدامة. 

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه ميتا إلى توسيع خدمات واتساب، خاصة في مجالات المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية والتجارية التي تشهد نموًا متسارعًا حول العالم.

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