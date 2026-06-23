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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعرها يتخطى ثمن سيارة.. قصة الكمأة البيضاء الإيطالية أغلى مكون غذائي

الشيف فاتن محمود
الشيف فاتن محمود
أحمد أيمن

أثارت أغلى أكلة على مستوى العالم حاليا، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة انستجرام بعد إعلان الشيف فاتن محمود عن تفاصيل هذه الأكلة والتي يتخطى سعرها ثمن عربية.

وبحسب الشيف، فإن الكمأة البيضاء الإيطالية تعد واحدة من أغلى وأندر الأطعمة التي عرفها عالم الطهي، حتى أنها توصف في بعض الأحيان بـ"ألماس المطبخ".

تفاصيل أغلى أكلة في العالم 

وفي بث مباشر عبر حسابها على انستجرام، أكدت فاتن محمود أن طبقًا واحدًا يحتوي على شرائح قليلة من الكمأة البيضاء قد يرتفع سعره إلى آلاف الدولارات، مشيرة إلى أن هذه الفطريات النادرة تنمو تحت الأرض في مناطق محدودة شمال إيطاليا، وخاصة في إقليم بيدمونت، ولا يمكن زراعتها تجاريًا بسهولة مثل أنواع أخرى من الفطر، وهو ما يجعل الحصول عليها مهمة معقدة ومكلفة.

وأضافت أن عمليات البحث عن الكمأة البيضاء تتم باستخدام كلاب مدربة خصيصًا تمتلك قدرة استثنائية على اكتشاف رائحتها النفاذة تحت سطح التربة. 

وفي بعض المواسم، يتسابق الطهاة وأصحاب المطاعم الفاخرة للحصول على أفضل الأنواع منها قبل أن تصل إلى المزادات العالمية التي تشهد أسعارًا قياسية.

وأوضحت أن سعر الكيلوجرام الواحد من الكمأة البيضاء قد يتجاوز عدة آلاف من الدولارات، بينما وصلت بعض القطع النادرة ذات الأحجام الكبيرة إلى مئات الآلاف من الدولارات في مزادات خيرية عالمية، ما جعلها من أكثر المكونات الغذائية قيمة في العالم.

وما يميز الكمأة البيضاء ليس شكلها أو حجمها فقط، بل رائحتها الفريدة التي تجمع بين النكهات الترابية والعطرية القوية، لذلك يحرص الطهاة على تقديمها بطريقة بسيطة فوق أطباق المعكرونة أو الريزوتو أو البيض حتى لا تطغى أي مكونات أخرى على مذاقها الاستثنائي.

ما سعر الكمأة البيضاء الإيطالية؟

العديد من الأطباق التي تُصنف ضمن الأغلى عالميًا تعتمد بشكل أساسي على هذه المادة النادرة، إلى جانب الكافيار الفاخر والذهب الصالح للأكل، ما يفسر وصول بعض الوجبات إلى أسعار قد تتجاوز 70 ألف دولار في مطاعم فاخرة حول العالم.

وروت الشيف فاتن قصة أحد المطاعم الأوروبية التي تخصصت في تقديم قوائم موسمية تعتمد على الكمأة البيضاء، حيث ينتظر الزبائن أشهرًا للحصول على حجز خلال موسم الحصاد القصير الذي يمتد عادة من الخريف وحتى بدايات الشتاء. 

وأشارت إلى أن تغيرات المناخ وقلة الأمطار في بعض السنوات تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة أكبر.

وأكدت أن القيمة الحقيقية للكمأة البيضاء لا ترتبط فقط بندرتها، بل بتاريخها الطويل أيضًا، إذ كانت تُعد منذ قرون طعامًا مخصصًا للنبلاء والملوك في أوروبا، وتحولت مع مرور الزمن إلى رمز للفخامة والرقي في عالم الطهي.

وأشارت إلى أن أسعار الكمأة البيضاء الإيطالية تشهد تقلبات كبيرة من موسم إلى آخر بحسب حجم الإنتاج والظروف المناخية، إلا أن سعر الكيلوجرام الواحد منها يتراوح عادة بين 3 آلاف و10 آلاف دولار، وقد يتجاوز هذا الرقم بكثير بالنسبة للقطع النادرة ذات الأحجام الكبيرة والجودة الاستثنائية. 

وفي بعض المزادات العالمية، بيعت حبات كمأة بيضاء نادرة بمئات الآلاف من الدولارات لهواة جمع الأطعمة الفاخرة والمطاعم العالمية المرموقة.

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