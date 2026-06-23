بعد إصابته أمام نيوزيلندا.. من هو بديل حمدي فتحي في مباراة إيران؟

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن على البديل الأقرب لتعويض غياب حمدي فتحي خلال المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران ضمن منافسات كأس العالم 2026، وذلك بعد تأكد عدم جاهزية لاعب الوسط للمشاركة في اللقاء بسبب الإصابة.

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة خلال مباراة مصر ونيوزيلندا، ما دفع الجهاز الفني إلى دراسة أكثر من خيار لتعويض غيابه في وسط الملعب، خاصة أن اللاعب يعد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب في الجانب الدفاعي وربط خطوط الفريق.

أهداف مباراة مصر ونيوزيلندا

حقق منتخب مصر فوزاً مثيراً فجر الاثنين على حساب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 التي تقام حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت الدقيقة 15 من عمر المباراة، تسجيل نيوزيلندا لهدف التقدم عن طريق فين سورمان من ضربة رأسية.

في الدقيقة 58، مصطفى زيكو، أحرز هدف التعادل لصالح منتخب مصر من كرة رأسية، قبل أن يقلب الفراعنة النتيجة في الدقيقة 67 عبر هدف من تسديدة أرضية للنجم محمد صلاح.

وخلال الدقيقة 82، أكد منتخب مصر فوزه بتسجيله الهدف الثالث بواسطة محمود حسن "تريزيجيه".

بهذه النتيجة، حقق منتخب مصر الفوز الأول في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم بجانب الفوز الأول في المجموعة السابعة بعد تعادل منتخبي إيران وبلجيكا في الجولة الثانية.

من هو بديل حمدي فتحي؟

كشفت مصادر مقربة من بعثة المنتخب أن الجهاز الفني استقر بشكل كبير على منح الفرصة لأحد لاعبي الوسط المتواجدين بالقائمة الحالية، في ظل القناعة بقدرات المجموعة الموجودة وعدم الحاجة إلى إجراء تعديلات كبيرة على أسلوب اللعب الذي ظهر به الفريق خلال المباريات الماضية.

ويأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه المنتخب استعداداته المكثفة لمواجهة إيران، التي تحظى بأهمية كبيرة في مشوار الفراعنة بالبطولة العالمية.

ويسعى الجهاز الفني إلى الحفاظ على التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، خصوصًا أن المنتخب الإيراني يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية القادرين على صناعة الفارق في أي وقت.

وخلال التدريبات الأخيرة، ركز حسام حسن على تجهيز البديل المنتظر وهو رامي ربيعة من خلال منحه تعليمات فنية خاصة تتعلق بأدواره الدفاعية والهجومية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام التكتيكي وتنفيذ الواجبات المطلوبة داخل أرض الملعب، بما يضمن عدم تأثر أداء الفريق بغياب حمدي فتحي.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران تعزز من فرصه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي، خاصة أن المواجهة تمثل إحدى المحطات المهمة في مشوار الفراعنة بالمونديال.