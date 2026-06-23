قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: أشكر الرئيس السيسي على دعمه لجهود خفض التصعيد في المنطقة
داخل يتمخطر .. لص يقتحم شقة في عز الضهر بـ حوار مثير مع الحارس | شاهد
أمين الإفتاء يوضح ثواب الأرملة التي تربي أبناءها وحدها: تكون في صحبة النبي
تغريم شركة أوبر 10 ملايين جنيه في وفاة حبيبة الشماع
ادعوله بالشفاء.. أحمد حسام ميدو يتعرض لـ جلطة بالمخ وهذه أهم أعراض مرضه
الشيخ خالد الجندي: لو بتصحى تشاهد كأس العالم يبقى تقدر تصحى للفجر
أعلى فوائد بـ 22% .. كيفية شراء الشهادات البنكية للأهلى ومصر
خطة دولية طارئة لإخراج 11 ألف بحّار من الخليج بعد إغلاق هرمز.. وضمانات أمنية لعبور السفن
جنود لم تروها | خالد الجمل : قصة الحمامة والعنكبوت عند الغار لم تثبت شرعًا .. فيديو
فاتورة الشيطان .. ​مشاهد مثيرة في إعدام نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد | خاص
تطرح رؤية جديدة.. إيطاليا: دعم الجيش اللبناني وترسيخ سلطة الدولة في صدارة الأولويات
من قلقه على ابنه | منشور مثير لـ خالد الغندور عن إصابة ميدو بالجلطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد إصابته أمام نيوزيلندا.. من هو بديل حمدي فتحي في مباراة إيران؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن على البديل الأقرب لتعويض غياب حمدي فتحي خلال المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران ضمن منافسات كأس العالم 2026، وذلك بعد تأكد عدم جاهزية لاعب الوسط للمشاركة في اللقاء بسبب الإصابة.

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة خلال مباراة مصر ونيوزيلندا، ما دفع الجهاز الفني إلى دراسة أكثر من خيار لتعويض غيابه في وسط الملعب، خاصة أن اللاعب يعد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب في الجانب الدفاعي وربط خطوط الفريق.

أهداف مباراة مصر ونيوزيلندا 

حقق منتخب مصر فوزاً مثيراً فجر الاثنين على حساب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 التي تقام حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت الدقيقة 15 من عمر المباراة، تسجيل نيوزيلندا لهدف التقدم عن طريق فين سورمان من ضربة رأسية.

في الدقيقة 58، مصطفى زيكو، أحرز هدف التعادل لصالح منتخب مصر من كرة رأسية، قبل أن يقلب الفراعنة النتيجة في الدقيقة 67 عبر هدف من تسديدة أرضية للنجم محمد صلاح.

وخلال الدقيقة 82، أكد منتخب مصر فوزه بتسجيله الهدف الثالث بواسطة محمود حسن "تريزيجيه".

بهذه النتيجة، حقق منتخب مصر الفوز الأول في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم بجانب الفوز الأول في المجموعة السابعة بعد تعادل منتخبي إيران وبلجيكا في الجولة الثانية.

من هو بديل حمدي فتحي؟

كشفت مصادر مقربة من بعثة المنتخب أن الجهاز الفني استقر بشكل كبير على منح الفرصة لأحد لاعبي الوسط المتواجدين بالقائمة الحالية، في ظل القناعة بقدرات المجموعة الموجودة وعدم الحاجة إلى إجراء تعديلات كبيرة على أسلوب اللعب الذي ظهر به الفريق خلال المباريات الماضية.

ويأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه المنتخب استعداداته المكثفة لمواجهة إيران، التي تحظى بأهمية كبيرة في مشوار الفراعنة بالبطولة العالمية. 

ويسعى الجهاز الفني إلى الحفاظ على التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، خصوصًا أن المنتخب الإيراني يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية القادرين على صناعة الفارق في أي وقت.

وخلال التدريبات الأخيرة، ركز حسام حسن على تجهيز البديل المنتظر وهو رامي ربيعة من خلال منحه تعليمات فنية خاصة تتعلق بأدواره الدفاعية والهجومية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام التكتيكي وتنفيذ الواجبات المطلوبة داخل أرض الملعب، بما يضمن عدم تأثر أداء الفريق بغياب حمدي فتحي.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران تعزز من فرصه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي، خاصة أن المواجهة تمثل إحدى المحطات المهمة في مشوار الفراعنة بالمونديال. 

حمدي فتحي إصابة حمدي فتحي منتخب مصر مباراة مصر وإيران أهداف مباراة مصر ونيوزيلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

ظهرت الآن.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال إحلال وتجديد مدرسة باريس للتعليم الأساسي

محافظ المنيا

“كدواني”: 89% نسبة إنجاز المرحلة الأولى ونعمل للإنتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

المزيد