طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي وحسام عبدالمجيد

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي حمدي فتحي وحسام عبد المجيد، عقب مواجهة نيوزيلندا.

وأثبتت الأشعة إصابة حمدي فتحي بشد في العضلة الخلفية تعرض له خلال المباراة، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وسيتم تحديد موعد عودته للمشاركة وفقًا لاستجابته للعلاج.

في المقابل، أكدت الأشعة سلامة عظام الوجه لدى حسام عبد المجيد، بعدما تعرض لإصابة خلال اللقاء، حيث سيعود للمشاركة مع منتخب مصر وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع في مثل هذه الحالات.

وكان الجهاز الطبي للمنتخب قد تابع حالة اللاعبين بشكل مستمر للاطمئنان على جاهزيتهما خلال الفترة المقبلة.



