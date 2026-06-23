حمزة عبد الكريم عن الفوز على نيوزيلندا بالمونديال: حدث يُسجَّل في كتب التاريخ

احتفل حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الأسباني ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، بالفوز التاريخي للفراعنة على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وشارك حمزة عبد الكريم عدد من اللقطات خلال المباراة عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها قائلاً : إنه حدثٌ يُسجَّل في كتب التاريخ، فقد كُتب التاريخ."



حقق منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن إنجازًا تاريخيًا، بعدما سجل أول انتصار له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة السابعة في مونديال 2026، على ملعب «بي سي بليس» بمدينة فانكوفر الكندية.

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026

ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران، في المباراة المقرر إقامتها يوم 26 يونيو في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت سياتل بالولايات المتحدة، الموافق 27 يونيو الساعة 6 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية، وتذاع عبر شبكة «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2026 في المنطقة.

ترتيب مجموعة مصر وفرص التأهل

رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة السابعة بعد التعادل مع بلجيكا في الجولة الأولى والفوز على نيوزيلندا، لكنه لم يحسم التأهل رسميًا حتى الآن.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز أو التعادل أمام إيران في الجولة الأخيرة لضمان التأهل إلى دور الـ32 دون انتظار نتائج باقي المنافسين.

وفي حال خسارة مصر أمام إيران، مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، فقد يتراجع المنتخب الوطني إلى المركز الثالث، إلا أن فرص التأهل ستظل قائمة من خلال نظام أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في النسخة الجديدة من كأس العالم التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.