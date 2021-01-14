H9 سيارة صينية جديدة تنافس لاندكروزر من تويوتا.. فيديو

كشفت شركة haval الصينية أنها ستنوى طرح نسخ جديدة من سيارات H9 لمنافسة سيارات Land Cruiser، الشهيرة من تويوتا.
ووفقا للمعلومات المسربة فإن النسخ الجديدة من السيارات H9 ، الحديثة ، ولكنها ستأتي بهياكل طولها 4 أمتار ، وعرضها 192 ، وهي مجهزة بمقاس 17 ، 18 إنش.
وتحتوي السيارة على 3 صفوف من المقاعدة الجلدية المريحة، وهي مخصصة لـ7 ركاب ،بالإضافة إلى واجهة قيادة متطورة مزينة بعناصر من الكرون والخشب، ولكنها مجهزة بشاشة كبيرة تعمل باللمس في منتصفها، ويمكن من خلالها التحكم في أنظمة المولتيميديا والإطلاع على الحالة الفنية لعناصر السيارة.
وسنجد أن السيارة جهزت بأنظمة تكييف ممتازة توزع الهواء بشكل جيد في كافة أرجاء المقصورة، كهربائية للتحكم بحرارة ووضعيات المقاعد مع التحكن بوضعيات المرايا الجانبية، بالإضافة إلى كاميرات وحساسات مسافة أمامية، وخلفية، وأنظمة تضبط المسار أوتوماتيك.
وتستمد السيارة قوتها من أنواع المحركات، وهي محركات بنزين توربينية بسعة لترين تولد عزم يعادل 245 حصان ، ومحركات ديزل توربينية بسعة 2.0 لتر ، وعزم 190 حصان، كما ستطرح منها نسخ عادية، ونسخ مريحة على أن يصل سعرها 36 ألف دولار تقريبا.
ووفقا للمعلومات المسربة فإن النسخ الجديدة من السيارات H9 ، الحديثة ، ولكنها ستأتي بهياكل طولها 4 أمتار ، وعرضها 192 ، وهي مجهزة بمقاس 17 ، 18 إنش.
وتحتوي السيارة على 3 صفوف من المقاعدة الجلدية المريحة، وهي مخصصة لـ7 ركاب ،بالإضافة إلى واجهة قيادة متطورة مزينة بعناصر من الكرون والخشب، ولكنها مجهزة بشاشة كبيرة تعمل باللمس في منتصفها، ويمكن من خلالها التحكم في أنظمة المولتيميديا والإطلاع على الحالة الفنية لعناصر السيارة.
وسنجد أن السيارة جهزت بأنظمة تكييف ممتازة توزع الهواء بشكل جيد في كافة أرجاء المقصورة، كهربائية للتحكم بحرارة ووضعيات المقاعد مع التحكن بوضعيات المرايا الجانبية، بالإضافة إلى كاميرات وحساسات مسافة أمامية، وخلفية، وأنظمة تضبط المسار أوتوماتيك.
وتستمد السيارة قوتها من أنواع المحركات، وهي محركات بنزين توربينية بسعة لترين تولد عزم يعادل 245 حصان ، ومحركات ديزل توربينية بسعة 2.0 لتر ، وعزم 190 حصان، كما ستطرح منها نسخ عادية، ونسخ مريحة على أن يصل سعرها 36 ألف دولار تقريبا.