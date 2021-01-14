ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إصابة شقيق نادين نسيب بـ كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 07:53 م
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
Advertisements
مصطفى كرم
كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم إصابة شقيقها شادي بفيروس كورونا المستجد. 


وكتبت نادين نسيب  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "‏يا رب ساعد خيي شادي وشفي من كورونا كتير هل قد يا رب كتير كتير عليي بسنة وحدة يا رب تحمي وتخللي لعيلته وولاده شب بأول عمره ينلقح هيك بالطوارىء والله حرام يا رب ساعدنا كلنا وشفي مرضانا ما النا غيرك يا قديس شربل صللي لأجلنا  صللي للكل و ما تنسى خيي ".


ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984،  وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.



ودرست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، و نالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.


ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بمكياج لافت.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

بـ الضفائر.. نادين نسيب نجيم بإطلالة جذابة على إنستجرام

نادين نسيب نجيم تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

نادين نسيب نجيم: المال أقل درجات الرزق

من سيارتها.. نادين نسيب نجيم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها

بفلتر جديد.. نادين نسيب نجيم تستعرض جمال ملامحها على إنستجرام

ترشيحاتنا

محمد معيط يبشر المعلمين بالزيادة: هتتصرف الشهر دا

شاهد | تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

الطيران الإسرائيلي يغطي سماء الجولان وجنوب لبنان

فيديو يوثق لحظة إصابة شابين بـ صاعقة برق أثناء محاولة تصوير عاصفة رعدية

سفارة القاهرة في أديس أبابا توجه رسالة عاجلة للمصريين قبل دخول إثيوبيا

بالأسود الأنيق.. هنادي مهنى تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة

سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند

صداع الرأس الدائم.. تعرف على أسبابه وعلاجه