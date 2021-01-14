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محافظات

مصنع يوفر 60 أسطوانة أكسجين مخزون إستراتيجي لدعم مرضى بني سويف

الخميس 14/يناير/2021 - 08:31 م
مصنع يوفر 60 اسطوانة
مصنع يوفر 60 اسطوانة غاز أكسجين كمخزون إستراتيجي
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محمد عبدالحليم
وفر مصنع للغازات الطبية والصناعية بمنطقة بياض العرب الصناعية 60 اسطوانة أكسجين مخزون استراتيجي لاستعمالها عند الحاجة، ضمن خطة وجهود محافظة بني سويف في مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا . 

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور المصنع في  المساهمة المجتمعية للقطاع الخاص .

وأشرف نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة على أعمال استلام أسطوانات الأكسجين التي تم تخزينها كرصيد إستراتيجي  يتم استعماله عند الحاجة ، وتعهدت إدارة المصنع بإعادة تعبئتها  وملؤها عند إعادة استعمالها مرة آخرى.

وأثنى نائب المحافظ على هذه المساهمة المجتمعية التي قام بها أحد المستثمرين على أرض المحافظة كتجسيد للمسؤولية المجتمعية وتضافر المجتمع في مجابهة الأزمات والتحديات التي قد تطرأ  أو تواجه مختلف القطاعات الحيوية والخدمية. 

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