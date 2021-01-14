ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

كن قياديا ومؤثرا.. علوم حلوان تعلن فوز فوزية عبد الكريم بمقعد في برلمان شباب 2021.. والطالبة تكشف عن خطة العمل وعدد أعضاء البرلمان بمحافظة القاهرة

الخميس 14/يناير/2021 - 11:30 م
فوزية عبد الكريم
فوزية عبد الكريم
Advertisements
إسلام خالد
- طالبه بجامعه حلوان تفوز بمقعد برلمان الشباب 

-بعد فوزها بمقعد فى برلمان الشباب تكشف عن خطة العمل وعدد اعضاء البرلمان بمحافظة القاهرة  

- طريقة التصويت فى برلمان الشباب 

- اهداف برلمان الشباب 

- عميد علوم حلوان يهنئ الطالبة فوزية بعد فوزها ببرلمان الشباب 


برلمان الشباب فكرة جديدة تنطلق لاول مرة في مصر، هدفها خلق كوادر شبابيه قادرة على التأثير فى المجتمع وبناءه وكقناة اتصال بين الشباب وأعضاء مجلس النواب فى البرلمان المصري، لإيصال مشاكل الشباب فى البرلمان المصرى، تلك كانت كلمات الطالبة فوزية عبد الكريم سليمان الطالبة بالمستوى الرابع بكلية العلوم جامعة حلوان برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية وذلك بعد فوزها بمقعد فردي في برلمان شباب مصر٢٠٢٠/٢٠٢١ بمحافظة القاهرة عن الدائرة السادسة (التجمع الخامس والتجمع الأول ومدينة نصر ومصر الجديدة) .

قالت فوزية لـ "صدى البلد" إن برلمان الشباب يعد محاكاة الحياة السياسية المصرية (مجلس النواب) وأنه يعد تجربة فريدة تتطبق لاول مرة تحت رعاية وتنظيم الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة - مديرية الشباب والرياضة.

واضافت فوزية أنها اطلعت على فكرة برلمان الشباب من خلال مراكز الشباب وان هناك وسيلتين لدخول البرلمان إما عن طريق برلمان جامعة أو عن طريق برلمان مراكز الشباب، موضحة ان وزارة الشباب والرياضة دائمًا ما تقوم بإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وأنه تقدم عدد كبير فى برلمان الشباب وان الانتخابات تمت بنظام الاونلاين بسبب ظروف كورونا والحد من انتشار الفيروس .


وأشارت إلى أن برلمان الشباب يحاكى مجلس النواب فى النظام الفردي والقوائم، وأنه قد فاز فى محافظة القاهرة 15 شابا بنظام القائمة و 14 بنظام الفردى، وأنه يتم الآن التواصل مع أعضاء مجلس النواب لطرح الآليات وسبل التعاون بين أعضاء برلمان الشباب وبين أعضاء مجلس النواب بحيث يكون برلمان الشباب صوت الشباب داخل قبة مجلس الشعب .

واوضحت ان برلمان الشباب يأتى من خلال دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمعايشة تلك التجربة الرائدة لنماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية. 

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، ان الكلية والجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه الأنشطة الطلابية التي من شأنها أن تسهم في رفع وعي الشباب وإعداد جيل من الكوادر السياسية لديه الوعي الثقافي والمعرفى ليشارك بإيجابية وفعالية في الحياة العامة من خلال التدريب على أساليب الحوار الديموقراطي وقيم التسامح وقبول الآخر مع تزويدهم بالمعارف والمهارات المختلفة ليعتلوا المراكز القيادية في المؤسسات السياسية والرسمية للدولة في المستقبل القريب.

كما جاءت مشاركة كلية العلوم جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، والدكتورة منار سليم منسق البرنامج. 

حيث ينفذ برلمان شباب بأسلوب جديد يتماشى مع واقع الحياة السياسية و البرلمانية في مصر تحت شعار "كن قياديا كن مؤثرا".

وكانت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الشباب "إلكترونيا" تحت شعار "كن قياديًا.. كن مؤثرًا" كنموذج لمحاكاة مجلس النواب كتجربة أولى لخلق قنوات اتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وثقافيا مهما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

ووضعت وزارة الشباب والرياضة شروطا للترشح منها يجوز الترشح علي مقعد واحد فقط فردي أو قائمة ولا يجوز الجمع بينهما ،لا يتم قبول أوراق الترشح الا من خلال المرشح نفسه وبحضوره سواء مرشح فردي او قائمة ،ذلك طبقا للمستندات المطلوبة (أصل صورة البطاقة الشخصية وصورة منها، صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء ،إثبات عضوية مركز الشباب التابع له"

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزارة الرياضة: بدء استقبال أوراق راغبي الترشح لانتخابات برلمان الشباب 2020

أول انتخابات إلكترونية لبرلمان الشباب في محافظة كفرالشيخ

إقبال على الترشح لانتخابات برلمان الشباب إلكترونيا بالدقهلية

داخل 5 مقرات.. انطلاق انتخابات برلمان الشباب بمحافظة بورسعيد

توافد على التصويت الإلكتروني لانتخابات برلمان شباب مصر بكفر الشيخ.. صور

أعضاء برلمان الشباب بـ سوهاج يطرحون أفكارهم وكيفية حل المشكلات

ترشيحاتنا

أول تعليق من أحمد زاهر على انضمام حسين فهمي لبطولة فيلم فارس

في ذكرى ميلاد شفيق جلال .. تعرف على مهنته قبل احتراف الغناء

تعود من جديد.. الصحة: ارتفاع أعداد المصابين لفيروس كورونا

وزيرا الرياضة والصحة يتفقان على إجراء تحليل الـ pcr يوميا لجميع الفرق

دراسة تكشف عن علامة جديدة تشير لارتفاع ضغط الدم

أخبار الفن .. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة شقراء .. واقتراب انتهاء تصوير مسلسل ضربة معلم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور