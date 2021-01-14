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أخبار العالم

بقوة 6.2 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة إندونيسية

الخميس 14/يناير/2021 - 09:16 م
زلزال
زلزال
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قسم الخارجي
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي، اليوم الخميس، رصد هزة أرضية بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر في جزيرة سولاوسي الإندونيسية. 

وقال المركز إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات في الجزيرة. 

ولم تصدر السلطات الإندونيسية أي تحذير من إمكانية وقوع موجات تسونامي في الجزيرة في أعقاب الهزة الأرضية. 

فيما أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن زلزالا بلغت شدته 2ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس مقاطعة "ديما هاسو" بولاية "أسام".

وقال المركز - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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