بقوة 6.2 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة إندونيسية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي، اليوم الخميس، رصد هزة أرضية بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر في جزيرة سولاوسي الإندونيسية.





وقال المركز إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات في الجزيرة.





ولم تصدر السلطات الإندونيسية أي تحذير من إمكانية وقوع موجات تسونامي في الجزيرة في أعقاب الهزة الأرضية.





فيما أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن زلزالا بلغت شدته 2ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس مقاطعة "ديما هاسو" بولاية "أسام".



