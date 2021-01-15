أهالى طنطا يستنكرون بناء دكاكين أمام سور مسجد السيدي أحمد البدوي..صور

سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالى مركز ومدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية ، بسبب بناء دكاكين امام سور مسجد السيدي أحمد البدوي ، مما ينتج عنه تغطية مساحة كبيرة تحجب الرؤية بطول هذا السور لهذا الاثر التاريخي .

ويقول الأهالى في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نشكو الي الله من الاعتداء على بيت من بيوت الله وعلي مقام ولي من أولياء الله ببناء دكاكين امام سور مسجد السيدي أحمد البدوي رضي الله عنه بطنطا مما ينتج عنه تغطية مساحة كبيرة من المسجد وحجبها عن الرؤية بطول هذا السور لهذا الاثر التاريخي وايضا هذه الدكاكين ستجعل هذا المكان العريق الذي يمتلأ بالسمو الروحي سيكون أشبه بالاسواق .





وأضاف الأهالى : أن أماكن الأسواق متعدده أمام المقام الاحمدي فله مكان واحد يقصده الجميع من الداخل والخارج بالإضافة إلي أن ذلك سيؤثر على الناحية الحضارية لهذا المكان العتيق من مئات السنين وأيضًا نعتقد أن هذا مخالف لما تبذله الدولة من جهد حول الاماكن التاريخيه من إظهارها بما يليق بمكانتها .

وناشد الأهالى المسئولين سرعة حل هذه المشكله لانقاذ المقام الاحمدي و الحفاظ على المظهر الحضارى و التاريخى من التشويه بالبناء .

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