ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى طنطا يستنكرون بناء دكاكين أمام سور مسجد السيدي أحمد البدوي..صور

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:04 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالى مركز ومدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية ، بسبب  بناء دكاكين امام سور مسجد السيدي أحمد البدوي ، مما ينتج عنه تغطية مساحة كبيرة تحجب الرؤية بطول هذا السور لهذا الاثر التاريخي .
    
ويقول الأهالى في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نشكو الي الله من الاعتداء على بيت من بيوت الله وعلي مقام ولي من أولياء الله ببناء دكاكين امام سور مسجد السيدي أحمد البدوي رضي الله عنه بطنطا مما ينتج عنه تغطية مساحة كبيرة من المسجد وحجبها عن الرؤية بطول هذا السور لهذا الاثر التاريخي وايضا هذه الدكاكين ستجعل هذا المكان العريق الذي يمتلأ بالسمو الروحي سيكون أشبه بالاسواق .

وأضاف الأهالى : أن أماكن الأسواق متعدده أمام المقام الاحمدي فله مكان واحد يقصده الجميع من الداخل والخارج بالإضافة إلي أن ذلك سيؤثر على الناحية الحضارية لهذا المكان العتيق من مئات السنين وأيضًا نعتقد أن هذا مخالف لما تبذله الدولة من جهد حول الاماكن التاريخيه من إظهارها بما يليق بمكانتها .
وناشد الأهالى المسئولين سرعة حل هذه المشكله لانقاذ المقام الاحمدي و الحفاظ على المظهر الحضارى و التاريخى من التشويه بالبناء .
أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ميدان الشيخ حسن يتحول لمقلب قمامة وسط تجاهل مسئولي الفيوم

أهالي قرية ميت حبيش في الغربية يشكون انتشار أكوام القمامة

سكان عمارات ضباط زهراء مدينة نصر يشكون الإهمال بالمنطقة.. صور

خوفا من الأمراض.. سكان شارع أحمد ضيف بالمريوطية يستغيثون من انتشار القمامة

تسكنه الزواحف والقوارض.. أهالي الحمراوي بكفر الشيخ يطالبون بتحويل المركز الطبي لمستشفى مركزي

حفاظا على الأرواح..أهالي كفر الشيخ سليم بطنطا يطالبون باستكمال السور ووضع شادوف على المزلقان..شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الفن| خطيبة سامح عبد العزيز بـ البيجاما.. ماجد المصري بحالة جديدة من الحجر الصحي

فيرنانديز يتفوق على محمد صلاح بإنجاز تاريخي

تحصيل مليار و239 مليون جنيه من مخالفات البناء بالقليوبية

إنبي: لا نمانع انتقال أسامة جلال لـ الزمالك ..ونرحب بـ مصطفى فتحي

بالدولار.. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

جهود أمنية لكشف ملابسات تحطيم تميمة كأس العالم لكرة اليد.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني مقابل استعادة كلب مسروق.. اعرف القصة

علامة في الجلد تشير لإصابة الطفل بـ فيروس كورونا

سيدة أربعينية تنجب طفلتها بعد 10 أيام من اكتشاف حملها.. تفاصيل وصور