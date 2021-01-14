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أخبار العالم

لـ المواطنين والمقيمين.. رسالة عاجلة من أمن الدولة السعودي

الخميس 14/يناير/2021 - 10:54 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
وجهت رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ، اليوم الخميس، رسالة عاجلة الي كل من داخل المملكة مواطنين او مقيمين.

وشددت رئاسة أمن الدولة السعودي في رسالتها علي موقع التدوينات القصيرة تويتر على أهمية الإبلاغ بشكل عاجل عند الاشتباه بأي نشاط إرهابي.

وذكرت رئاسة أمن الدولة، في تغريدتها : المبادرة بالإبلاغ على الرقم (٩٩٠) -عند الاشتباه بأي نشاط إرهابي-؛ تُساهم بشكل مباشر في كشف المخططات التخريبية والقبض على أفرادها.

وفي سياق اخر فقد تم تكريم السعودية دلال العنزي الملقبة بـ"أم فيصل"، بعد تقدمها  بـ 100 بلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة للوقاية من جائحة كورونا، وكذلك الإبلاغ عن 5 بقالات قريبة من محل سكنها كانت مخالفة للإجراءات الاحترازية، ولم تلتزم بالتباعد الاجتماعي وأجهزة قياس الحرارة.

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