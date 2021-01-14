دعاء عريبي: نسبة تمثيل بالبرلمان المرأة الأعلى فى الحياة النيابية

انضمت النائبة دعاء عريبي إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.





وقالت عريبي فى تصريحات لها أننا نعيش تجربة فريدة من نوعها من خلال مجلس النواب الجديد؛ والذي شهد تمثيل المعارضة والمرأة والشباب بشكل لم يسبق من قبل.





وأضافت أن نسبة تمثيل المرأة فى المجلس، هى الأعلى فى الحياة النيابية المصرية؛ مشيرة إلى أنه كذلك فعدد الشباب داخل المجلس هو الأكبر في تاريخ الحياة البرلمانية.





وكانت قد أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، والنائبين أيمن أبو العلا عن حزب الإصلاح والتنمية ومحمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب بمقعدي الوكالة، وذلك بالتزكية.





كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائب محمد تيسير مطر عن تنسيقية شباب الأحزاب وحزب إرادة جيل بمقعد أمانة السر.