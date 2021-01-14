ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس سانت إتيان: لن نرفع العرض المقدم لـ ضم مصطفى محمد

الخميس 14/يناير/2021 - 11:54 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، عن بند مثير داخل العرض المقدم لنادي الزمالك من أجل شراء مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر.

وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وضعنا بندا داخل عرضنا ألا نبيع مصطفى محمد لأي ناد في مصر إلا لنادي الزمالك".

وتابع: "سندفع 3 ملايين دولار في الوقت الجاري و 2 مليون دولار بعد سنة، والزمالك سيحصل على 8 ملايين خلال الـ4 سنوات ونصف السنة الذي سيوقعها مصطفى محمد ونحن متمسكون بمصطفى محمد".

وأشار الى أن، ناديه تقدم بعرض مغرٍ للغاية إلى نادي الزمالك وإنه لن يقوم بالتقدم بعرض أكبر من ذلك لضم مصطفى محمد، الذي وصل إلى 5 ملايين دولار إضافة إلى إمتيازات أخرى.

وتابع: الوقت ضيق للغاية ولن نقوم برفع العرض عن 5 ملايين دولار وإذا لم يرد علينا الزمالك خلال 48 ساعة أو 24 ساعة سنقوم بالتراجع عن ضم اللاعب".

وصرح: "نحن متمسكون باللاعب ونرغب في ضمه وسيقوم بالتطور معنا، ولو قمنا ببيع اللاعب مستقبلا سيستفيد الزمالك أيضًا لأنه سيحصل على 20 % نسبة من إعادة بيعه".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

النادي الفرنسي يغري مصطفى محمد بـ 4 ملايين دولار

الزمالك ينتظر عرضا رسميا من سانت إيتيان الفرنسي بزيادة قيمة شراء مصطفى محمد

خالد الغندور يكشف سر تمسك مصطفى محمد بالرحيل عن الزمالك

جمهور الزمالك حول احتراف مصطفى محمد: "صلاح" جديد في فرنسا.. فيديو

سانت إتيان يقترب من إنهاء صفقة مصطفى محمد مقابل 6 ملايين يورو

شروط الزمالك لبيع مصطفى محمد.. 5 ملايين دولار كاش والهدف بـ50 ألف دولار

ترشيحاتنا

قرار صادم.. إيقاف مستحقات لاعبي الاتحاد السكندري

السودان: إثيوبيا تقوم بتصعيد خطير على الحدود

محمد صلاح: أرغب في خوض كامل المباريات مع احترامي لخيارات كلوب

حقيقة تقديم الدكتور علي عبد العال استقالته لـ مجلس النواب.. فيديو

فنان شهير وراء دعاء رجل الأتوبيس "ربنا ياخدكم بالراحة"

خبيرة علاقات أسرية: الأزواج يفهمون القوامة على أنها علاقة جنسية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب الأعراض.. دراسة تحذر من علامة جديدة تشير لـ كورونا

حارب كورونا .. أخصائية تغذية تقدم نصائح لتقوية المناعة

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة