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توك شو

مشادة بين ضيفين على الهواء بسبب تجاهل المرأة للرجل

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:34 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
نشبت مشادة كلامية بين الدكتورة أشجان نبيل استشاري التطوير المجتمعي ومصطفى العطار المحامي والمتخصص في شئون الأسرة خلال حوارهما ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، حول هل يحب الرجل المرأة التي ترفضه وتتجاهله ؟.

حيث اعترض " العطار "، على ما قالته "أشجان" بأن الإنسان الرشيد إذا تجاهله الطرف الآخر لا يجب أن يتمسك بهذه العلاقة، ليقاطعها "العطار"، إذا كان التجاهل عن عمد فهو مرفوض تماما، إما إذا كان على سبيل العقاب فالأمر هنا يختلف.

وقالت الدكتورة أشجان نبيل، إن التجاهل يزيد من سلبية العلاقة بين الطرفين، لافتا أن المرأة يمكن أن تتجاهل الرجل وترفض الزوج به خوفا  من تحمل المسئولية ، ليقاطعها "العطار"،: مسئولية إيه اللي بتتكلمي عليها الرجل هو المسئول عن كل شيء في العلاقة الزوحية من حيث الحماية والسند والضهر وشعورها بالأمان والإنفاق عليها.
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