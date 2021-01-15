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رئيس سيمنز: مشروع القطار السريع يمثل آفاقا مستقبلية لا تقدر بثمن .. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:54 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، إن تنفيذ مشروع القطار السريع  سيكون بمثابة تشجيع جديد للشعب المصري من اجل  المضي قدما في الاتجاه الصحيح واللحاق  بركب الدول الصناعية.

وأضاف جو كايسر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، ان مشروع القطار السريع يمثل آفاق مستقبلية لا تقدر بثمن".

وتابع جو كايسر:"  الرئيس السيسي أعلن  أن قيمة مشروع القطار السريع تقدر بـ 360  مليار جنيه  وعندما عرضنا على الرئيس السيسي ورئيس الوزراء نموذجا لأحدث قطار فائق السرعة  قلنا له أنه يمثل روح مصر" مضيفا:"  نحن بصدد تنفيذ مشروع عظيم في مصر  يحقق أمان وفعالية في نقل الركاب".

وأكمل :"  القطار السريع الذي ننفذه جيد للكوكب لأن معدل  الاهتزاز لكل راكب  أقل من نظيرتها في السيارات والطائرات وشبكة القطار السريع موثوق فيها، ويمكن استخدامها لنقل الركاب والبضائع ".

وتابع: من دواعي سروري والفخر اننا استطعنا ان ندخل في المرحلة الثانية للتنمية الاقتصادية الكبرى في مصر ".
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