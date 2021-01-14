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الأحدث.. رئيس سيمنز: القطار السريع في مصر سيكون أشبه لما نفذناه في ألمانيا

الخميس 14/يناير/2021 - 11:27 م
رئيس سيمنز
رئيس سيمنز
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هاني حسين
قال جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، إن  القطار السريع الذي سيتم تنفيذه في مصر سيكون شبيها لما  تم تنفيذه في ألمانيا.

وأضاف جو كايسر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  القطار سيكون أحد قطار فائق السرعة يتم استخدامه في ألمانيا".

 وتابع جو كايسر:" نحن بصدد تنفيذ مشروع عظيم في مصر  يحقق أمان وفعالية في نقل الركاب".

وأكمل جو كايسر:"  القطار السريع الذي ننفذه جيد للكوكب لأن معدل  الاهتزاز لكل راكب  أقل من نظيرتها في السيارات والطائرات وشبكة القطار السريع موثوق فيها، ويمكن استخدامها لنقل الركاب والبضائع ".

وتابع جو كايسر: من دواعي سروري والفخر اننا استطعنا ان ندخل في المرحلة الثانية للتنمية الاقتصادية الكبرى في مصر ".
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