رئيس سيمنز: الرئيس السيسي يسير على المسار الصحيح

قال جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة " سيمنز "، إنهم قطعوا شوطا كبيرا بالعمل مع مصر في مشروعات الطاقة العملاقة.





وأضاف كايسر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "نحن على أعتاب الموجة الثانية للتنمية الاقتصادية، و تتمثل في البنية التحتية الخاصة بـ نقل الركاب والبضائع بكفاءة وأمان وفعالية ".





وتابع: من دواعي سروري وفخري أننا استطعنا ان ندخل في المرحلة الثانية للتنمية الاقتصادية الكبرى في مصر".





وأردف جو كايسر: التقينا الرئيس السيسي واتفقنا على خارطة طريق تستشرف المستقبل لتحقيق الكفاءة لمصر في نقل الركاب والبضائع ونحن بصدد موجة ثانية من مشروع أكبر من الموجة الاولى من المشاريع التي نفذناها في مجال الطاقة ".



