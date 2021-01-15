ضبط ٣ شباب وبحوزتهم كمية من مادة الشابو المخدر في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بسوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن من ضبط ثلاثة شباب وبحوزتهم كمية من مادة الشابو المُخدر والتي لوحظ انتشارها بتوسع بكافة أنحاء المحافظة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمحافظة من ضبط ثلاثة شباب وبحوزتهم ٤٩ تذكرة لمادة الشابو المُخدر، ومبالغ مالية قيمتها ١١٥٠ جنيه، وثلاثة هواتف محمولة.





وبمواجهة المتهمين وبتضيق الخناق عليهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة من أجل التواصل مع عملائهم من المتعاطين.





حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







