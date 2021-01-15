ضبط ٣ شباب وبحوزتهم كمية من مادة الشابو المخدر في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بسوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن من ضبط ثلاثة شباب وبحوزتهم كمية من مادة الشابو المُخدر والتي لوحظ انتشارها بتوسع بكافة أنحاء المحافظة.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمحافظة من ضبط ثلاثة شباب وبحوزتهم ٤٩ تذكرة لمادة الشابو المُخدر، ومبالغ مالية قيمتها ١١٥٠ جنيه، وثلاثة هواتف محمولة.
وبمواجهة المتهمين وبتضيق الخناق عليهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة من أجل التواصل مع عملائهم من المتعاطين.
حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أجرة بالطريق الزراعي الغربي، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود،مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بوجود حادث تصادم ومُصابين بالطريق الزراعي الغربي ببندر طما دائرة المركز.
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة المدعو "فولي. ي"، 57 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى أجرة قيادة المدعو "محمد. م"، 30 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز.
نتج عن الحادث إصابة كل من "ماري. ن"، 35 عامًا، ربة منزل، "أنور. س"، 57 عامًا، مهندس، "سميرة. ش"، 32 عامًا، ربة منزل، "فام. ن"، 12 عامًا، طالب، "دميانة. س"، 32 عامًا، ربة منزل، "منى. ر"، 30 عامًا، ربة منزل، ويقيمون دائرة المركز، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، من مستقلي السيارة الثانية.
تك نقل المُصابين لمستشفى طما المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.