كليب Save your tears لـ ذاويكاند يحقق 48 مليون مشاهدة في أسبوع

حقق كليب Save your tears للمغني العالمي ذاويكاند 48 مليون مشاهدة بعد مرور اسبوع على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

واللافت ان الموديل التي ظهرت مع ذا ويكاند في كليب أغنتيه الجديدة save your tears الذي طرحه منذ يومين، تشبه سيلينا جوميز الى حد كبير من حيث الملامح وتسريحة الشعر.





وأشار جمهور ذا ويكاند عبر منصات موقع التواصل الاجتماعي الى ان كلمات الاغنية تشير الى علاقته بـ سيلينا جوميز التي لم تستمر سوى 10 أشهر فقط.





ورغم مرور عامين على زواج المغني الكندي جاستين بيبر من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، إلا أن جمهوره ما زال يعيش على امل العودة إلى حبيبته السابقة وحب حياته سيلينا جوميز.





وتداول جمهور جاستين بيبر صورة لتاتو جديد رسمه المغني الكندي على رقبته ، مشيرين الى انه تحية منه لحبيبته سيلينا جوميز التي عاش معها قصة حب لأكثر من 8 سنوات.





وقامت سيلينا جوميز بتصرف غريب أثار تعجب جمهورها بقيامها بمنح علامة إعجاب "لايك" لإحدى صور حبيبها السابق جاستين بيبر بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لتعبر بهذا التصرف أنها مازالت تكن له مشاعر خاصة.



