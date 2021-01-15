حدث ليلا.. ظهور نادر لـ أحمد عز في جنازة الراحل صفوت الشريف.. تفاصيل جديدة عن لقاء السيسي والوفد السوداني.. قطع المياه ببعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، نرصد أبرزها في السطور التالية..









مصادر لـ العربية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاء السيسي والوفد السوداني

قطع المياه ببعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات.. غدًا

ظهور نادر لـ أحمد عز في جنازة الراحل صفوت الشريف .. فيديو وصور

روسيا: جاهزون لتزويد مصر بكميات ضخمة من لقاح سبوتنيك V ضد كورونا

الصحة: تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 59 حالة وفاة

مصر تدين حادث انفجار قنبلة محلية الصنع في ولاية تبسة الجزائرية





طوارئ مستشفيات الغربية .. فرق مدربة للكشف على حالات العزل الصحي المنزلي للوقاية من كورونا

اليوم وغدا.. الصحة: إطلاق قافلتين طبيتين بالبحر الأحمر وجنوب سيناء





السيطرة على حريق التهم شقة بمساكن شيراتون بالنزهة