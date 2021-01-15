روسيا: جاهزون لتزويد مصر بكميات ضخمة من لقاح سبوتنيك V ضد كورونا

‏قالت سفارة جمهورية روسيا الاتحادية بالقاهرة، مساء اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة" تويتر"، إن موسكو جاهزة لإقامة التعاون مع مصر على الفور من أجل توفير اللقاح الفعال ضد كوفيد-19 لسكان البلد.





وتابعت السفارة أنه في حالة إتمام سريع لإجراءات تسجيل "سبوتنيك V" في مصر، يمكن بداية توريد الكميات الضخمة من اللقاح في يناير 2021 مع زيادة عددها في الفترة القادمة.



