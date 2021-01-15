ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

روسيا: جاهزون لتزويد مصر بكميات ضخمة من لقاح سبوتنيك V ضد كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:18 ص
لقاح سبوتنيك V
لقاح سبوتنيك V
Advertisements
محمد وديع
‏قالت سفارة جمهورية روسيا الاتحادية بالقاهرة، مساء اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة" تويتر"، إن موسكو جاهزة لإقامة التعاون مع مصر على الفور من أجل توفير اللقاح الفعال ضد كوفيد-19 لسكان البلد.

وتابعت السفارة أنه في حالة إتمام سريع لإجراءات تسجيل "سبوتنيك V" في مصر، يمكن بداية توريد الكميات الضخمة من اللقاح في يناير 2021 مع زيادة عددها في الفترة القادمة. 

و"سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد. وهو مصنف حاليًا ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية لأفضل عشرة لقاحات مرشحة تقترب من نهاية الاختبارات السريرية وبدء الانتاج الموسع.

يشارك 40000 متطوع في دراسة ما بعد التسجيل للقاح "سبوتنيك V" التي تجري في روسيا.

أعلن عن إجراء دراسات سريرية لـ "سبوتنيك V" في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وفنزويلا وبيلاروس.

وثبت لقاح "سبوتنيك في" فعاليته على مستوى 91,4% نتيجة لتحليل البيانات في النقطة الاختبارية النهائية لدراسات والبحوث السريرية. وتصل فعالية لقاح "سبوتنيك في" ضد الحالات الصعبة والوخيمة للعدوى بفيروس كورونا إلى 100%.

ويعمل صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) بالتعاون مع الشركاء والمصنعين على ازدياد حجم إنتاج اللقاح بصورة متسقة.

أمّا تكلفة جرعة واحدة من لقاح “سبوتنيك في” للأسواق الدولية فتكون أقلّ من $10 (يضم لقاح “سبوتنك في” جرعتين لشخص واحد). ويمكن تخزين اللقاح على شكله مجفف بالتبريد (الجاف) عند درجات الحرارة +2 إلى +8 درجات مئوية.

وقدّم أكثر من 50 دولة طلباتها لشراء أكثر من 1.2 بليون جرعة من لقاح “سبوتنك في”.

وسيتم إنتاج اللقاح للأسواق العالمية بواسطة الشركاء الدوليين لصندوق الاستثمار المباشر الروسي متواجدين في الهند والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية وفي بلدان أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

روسيا تنشر بيانات لكشف مدى فعالية لقاح كورونا "سبوتنيك V"

روسيا تعلن فعالية لقاح "سبوتنيك V" بنسبة 92%

فعاليته 92%.. روسيا تعلن إنتاج نصف مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر الجاري

بشرى سارة بشأن لقاح كورونا الروسي

رقم صادم.. روسيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بـ كورونا لليوم الثاني

بعد إعلان أسعار لقاحي فايزر وموديرنا.. شركة سبوتنيك الروسية: عقارنا سيكون الأرخص بكثير

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021

بطول 2 متر .. سيدة تعثر على ثعبان يتدلى من سقف الحمام أثناء الاستحمام

هل يجوز صلاة الجنازة بدون وضوء .. كل ما تريد معرفته عن هذه العبادة

بدء إجازة نصف العام لطلاب المدارس المصرية رسميا .. غدا

الأزهر x أسبوع.. تهنئة رئيس البرلمان الجديد وتعديل درجة النجاح للشهادة الثانوية

عظام الحيوانات .. مفاجأة بخصوص صناعة الأيس كريم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور