الأزهر x أسبوع.. تهنئة رئيس البرلمان الجديد وتعديل درجة النجاح للشهادة الثانوية

شهدت مشيخة الأزهر، وقطاعاتها المختلفة، عدة أحداث وفعاليات وقرارات مهمة، خلال الأسبوع الجاري، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، لاختياره رئيسًا لمجلس النواب المصري الجديد 2021، متمنيا لسيادته خالص التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن.

للمزيد من هنا





تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في وفاة شقيقته التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء. للمزيد من هنا





نعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الشيخة تناظر محمد مصطفى النجولي، أحدى أكبر قارئات ومُحفظات القرآن سنًا، والتى أفنت عمرها فى تعليم وتدريس وإقراء كتاب الله. للمزيد من هنا

الإمام الأكبر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الإندونيسية نعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا الطائرة الإندونيسية التي تحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وكان على متنها ٦٢ شخصا. للمزيد من هنا





استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور/ محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.

في بداية اللقاء رحب الدكتور الضويني بالدكتور محمود ممتاز، موضحا أن مؤسسة الأزهر ترحب بكافة سبل التعاون مع كل مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة هذا الوطن، مؤكدًا أننا ندعم كافة الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها خلق بيئة تنافسية ملائمة تمنع الممارسات الاحتكارية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.





نظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية الملتقى الافتراضي الشهري الثاني تحت بعنوان" المؤسسات الدينية ودورها في تحقيق الأخوة الإنسانية"، وذلك عبر بمشاركة ممثلين من كبار الشخصيات والقيادات في مؤسسة الأزهر الشريف.

للمزيد من هنا





أصدر المجلس الأعلى للأزهر الشريف بجلسته رقم ( ۲۸۳ ) المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۳۰، قرارا بتعديل درجة النجاح في المواد الثقافية بالمرحلة الثانوية الأزهرية - الدرجة الصغرى - لتكون بنسبة و 50 % من الدرجة النهائية لكل مادة بدلا من ، 40 %.

وذكر المجلس الأعلى للأزهر بأن يطبق ذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ م للصفين الأول والثاني و المستجدين فقط بالصف الثالث بقسمية العلمي والأدبي .

للمزيد من هنا





وتوفي، المحاسب أحمد عباس، الأمين العام المساعد بجامعة الأزهر فرع أسيوط.

وتوفي عباس، إثر إصابته بفيروس كورونا بعد تم عزله في مستشفى ابو تيج المخصصة لعزل مرضى كورونا، وتم نقله منذ ايام الي مستشفى حميات أسيوط وتوفي فيها.





أعلنت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، بمجمع البحوث الإسلامية، عن جوائز الفائزين في مسابقة "الإعجاز التشريعي في قضية الميراث" لعام 2019/2020م، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وفاز بالمركز الأول د. محمد عبد الله متولي فايد بجائزة 15 ألف جنيه، وبالمركز الثاني أحمد محمد عكاشة بجائزة قدرها 10 آلاف جنيه ، كما فاز بالمركز الثالث أشرف فتحي محمود بجائزة قدرها 5 آلاف جنيه. للمزيد من هنا





أجرى الدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب بنين جامعة الأزهر فرع أسيوط، وفريقه الطبي بإجراء عملية جراحية نادرة تعد الأولى من نوعها في مصر؛ حيث قام رئيس قسم العظام بإجراء عملية جراحية لإصلاح تشوه معقد في عضد الطرف الأيمن العلوى للطفل بلال(صاحب عملية العظم الزجاجي).