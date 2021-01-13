الأعلى للأزهر: تعديل درجة النجاح للثانوية الأزهرية واعتبار الحاسب الآلي مادة رسوب

أصدر المجلس الأعلى للأزهر الشريف بجلسته رقم ( ۲۸۳ ) المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۳۰، قرارا بتعديل درجة النجاح في المواد الثقافية بالمرحلة الثانوية الأزهرية - الدرجة الصغرى - لتكون بنسبة و 50 % من الدرجة النهائية لكل مادة بدلا من ، 40 %.





وذكر المجلس الأعلى للأزهر بأن يطبق ذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ م للصفين الأول والثاني و المستجدين فقط بالصف الثالث بقسمية العلمي والأدبي .





وقرر الأعلى للأزهر باعتبار مادة الحاسب الآلي المقررة على الطلاب المقيدين بقسم العلوم الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية مادة رسوب ونجاح لا تضاف للمجموع اعتبارا من العام الدراسي الحالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰م.





ونبه المجلس باتخاذ اللازم بكل دقة نحو إذاعة القرار على جميع الإدارات التعليمية بالمعاهد الأزهرية وعمل كافة الأليات لإخطار الطلاب بمضمون القرار وكذا من خلال مجموعات التواصل الإلكترونية مع الطلاب .