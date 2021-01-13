ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأعلى للأزهر: تعديل درجة النجاح للثانوية الأزهرية واعتبار الحاسب الآلي مادة رسوب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:36 م
الدراسة بالأزهر
الدراسة بالأزهر
Advertisements
محمد شحتة
أصدر المجلس الأعلى للأزهر الشريف بجلسته رقم ( ۲۸۳ ) المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۳۰، قرارا بتعديل درجة النجاح في المواد الثقافية بالمرحلة الثانوية الأزهرية - الدرجة الصغرى - لتكون بنسبة و 50 % من الدرجة النهائية لكل مادة بدلا من ، 40 %. 

وذكر المجلس الأعلى للأزهر بأن يطبق ذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ م للصفين الأول والثاني و المستجدين فقط بالصف الثالث بقسمية العلمي والأدبي .

 
وقرر الأعلى للأزهر باعتبار مادة الحاسب الآلي المقررة على الطلاب المقيدين بقسم العلوم الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية مادة رسوب ونجاح لا تضاف للمجموع اعتبارا من العام الدراسي الحالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰م. 

ونبه المجلس باتخاذ اللازم بكل دقة نحو إذاعة القرار على جميع الإدارات التعليمية بالمعاهد الأزهرية وعمل كافة الأليات لإخطار الطلاب بمضمون القرار وكذا من خلال مجموعات التواصل الإلكترونية مع الطلاب .
؛
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الغطاس.. 5 فوائد لتناول القصب لن تتوقعها

بإطلالة رياضية.. حنان مطاوع تستعرض أناقتها على إنستجرام

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر