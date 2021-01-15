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إسعاد البشر.. تعرف على فضل الزكاة في الإسلام

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:52 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال محمد عيد كيلاني، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الزكاة عبادة قديمة، عرفتها البشرية من قبل الإسلام، معقبا: ما من نبي وجد إلا ودعا أتباعه بتخصيص جزء من أموالهم للفقير والمحتاج.

وأضاف "كيلاني"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نبي الله إسماعيل كان يؤمر أتباعه بالزكاة والصلاة، معقبا: كان يأمرهم بتخصيص جزء من أموالهم للفقير، وكذلك الأمر مع نبي الله عيسى، حيث شدد على ضرورة الزكاة ودعم الفقراء.

وأوضح، أن الزكاة تعد من أفضل العبادات، منوها إلى أن الزكاة تسمى فى الإسلام بـ الحق معلوم لدينا.. فهو يقدم للسائل والفقير، مشيرا إلى أن الزكاة ركن أساس من أركان الإسلام.

واسترسل: الحكمة من الزكاة تتمثل في مساعدة المحتاج وتوفير التكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى الود والتعاون بين الأفراد، حيث تعد الزكاة غاية من غايات إسعاد البشر، وتشعر الفقير بأن هناك من يشعر به ويدعمه.

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