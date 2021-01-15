ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وفد وزارة التخطيط يتابع بالغربية مشروع تطوير المحليات وميكنة الخدمات

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:45 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية
Advertisements
آية الجارحي
توجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعني بمشروع تطوير المحليات إلي محافظة الغربية لمتابعة خطوات المشروع بالمحافظة.
اقرا ايضا...الإسكان: تنفيذ 5976 وحدة سكنية بمشروعى دار مصر وJANNA بالعبور

 وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي حرص الوزارة علي المتابعة المستمرة للمحافظات كافة بشأن عملية تطوير المحليات وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير وميكنة الخدمات.

وتابعت:أن الوزارة تسعي من خلال المشروع لتحقيق توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين كافة للتيسير علي المواطنين عملية الحصول علي الخدمات إلي جانب تدريب العاملين علي آليات وطرق التعامل مع عملية الميكنة. 

ومن جانبه أوضح اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الزيارة شهدت عقد اجتماعًا مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لعرض مؤشرات الأداء للمحافظة وكيفيه ضبط مؤشر المتحصلات المالية للمحصلين الخارجيين.

وتابع عزي أنه تم عقد اجتماعًا أخر بمدينة قطور لمتابعة مستوي التدريب علي التطبيقات والمقرر الانتهاء منه نهايه الشهر الحالي، وسيتم بدأ العمل في الديوان العام خلال الشهر القادم.

وترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد عزى المشرف العام علي مشروع تطوير المحليات، والعميد مهندس أحمد طعيمة المسئول عن متابعة العمل بالمحافظة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وفد التخطيط يزور المنوفية لمتابعة استعدادات التدريب على برنامج خدمات المواطنين

وفد وزارة التخطيط يتابع آخر الاستعدادات للتدريب على برنامج خدمات المواطنين بالإسكندرية وكفر الشيخ

وفد وزارة التخطيط لتطوير المحليات يتابع جولته بزيارة محافظة المنوفية

وفد وزارة التخطيط يتابع أداء المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا

حصاد التخطيط خلال 2020.. إطلاق خطة المواطن والمركز التكنولوجي المتنقل للخدمات .. تمثيل مصر بمنتدى باريس للسلام.. تخريج أول دفعة من برنامجي ماجستير ريادة الأعمال.. وهالة السعيد أفضل وزير عربي

التخطيط: ميكنة منظومة تراخيص المشروعات السياحية بجنوب سيناء

ترشيحاتنا

في حاجة غلط ... خالد بيومي يعلق على وداع ريال مدريد لـ كأس السوبر الإسباني

عرض الجمعة.. احصل على آيفون 8 بـ 4700 جنيه

متفوقا على رونالدو وميسي.. محمد صلاح ضمن قائمة أغلى 5 لاعبين في العالم

النباتات ستنتج الكربون.. دراسة: اختفاء الأكسجين من كوكب الأرض خلال 30 عامًا

بعد تشديد الإجراءات.. تنبيه من سفارة السعودية للمواطنين بشأن السفر إلى فرنسا

قبل الذهاب للسوبر ماركت.. 8 نصائح للوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية بشكل مذهل.. فوائد تناول وجبة الإفطار قبل 11 صباحا

أنيقة وعصرية.. 10 صور تبرز أناقة يسرا على السجادة الحمراء

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟