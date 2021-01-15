وفد وزارة التخطيط يتابع بالغربية مشروع تطوير المحليات وميكنة الخدمات

توجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعني بمشروع تطوير المحليات إلي محافظة الغربية لمتابعة خطوات المشروع بالمحافظة.
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وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي حرص الوزارة علي المتابعة المستمرة للمحافظات كافة بشأن عملية تطوير المحليات وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير وميكنة الخدمات.
وتابعت:أن الوزارة تسعي من خلال المشروع لتحقيق توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين كافة للتيسير علي المواطنين عملية الحصول علي الخدمات إلي جانب تدريب العاملين علي آليات وطرق التعامل مع عملية الميكنة.
ومن جانبه أوضح اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الزيارة شهدت عقد اجتماعًا مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لعرض مؤشرات الأداء للمحافظة وكيفيه ضبط مؤشر المتحصلات المالية للمحصلين الخارجيين.
وتابع عزي أنه تم عقد اجتماعًا أخر بمدينة قطور لمتابعة مستوي التدريب علي التطبيقات والمقرر الانتهاء منه نهايه الشهر الحالي، وسيتم بدأ العمل في الديوان العام خلال الشهر القادم.
وترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد عزى المشرف العام علي مشروع تطوير المحليات، والعميد مهندس أحمد طعيمة المسئول عن متابعة العمل بالمحافظة.
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وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي حرص الوزارة علي المتابعة المستمرة للمحافظات كافة بشأن عملية تطوير المحليات وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير وميكنة الخدمات.
وتابعت:أن الوزارة تسعي من خلال المشروع لتحقيق توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين كافة للتيسير علي المواطنين عملية الحصول علي الخدمات إلي جانب تدريب العاملين علي آليات وطرق التعامل مع عملية الميكنة.
ومن جانبه أوضح اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الزيارة شهدت عقد اجتماعًا مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لعرض مؤشرات الأداء للمحافظة وكيفيه ضبط مؤشر المتحصلات المالية للمحصلين الخارجيين.
وتابع عزي أنه تم عقد اجتماعًا أخر بمدينة قطور لمتابعة مستوي التدريب علي التطبيقات والمقرر الانتهاء منه نهايه الشهر الحالي، وسيتم بدأ العمل في الديوان العام خلال الشهر القادم.
وترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد عزى المشرف العام علي مشروع تطوير المحليات، والعميد مهندس أحمد طعيمة المسئول عن متابعة العمل بالمحافظة.