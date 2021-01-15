بكين: أكثر من 10 آلاف شركة صينية تتجه إلى التجارة الإلكترونية عبر الحدود

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وأضاف لي أن حجم الصادرات من خلال أساليب تجارة المشتريات السوقية في 31 سوقا تجريبيا في البلاد سجل رقما قياسيا بلغ حوالي 100 مليار دولار امريكي في عام 2020 .



وأطلقت الصين خطة تجريبية لتجارة المشتريات السوقية في عام 2014 في أسواق 14 منطقة. وهي مناسبة لصادرات السلع التي تنطوي على مجموعة متنوعة من المنتجات في دفعات صغيرة.



وقال لي إن وزارة التجارة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق استقرار التجارة الخارجية والعمل مع الادارات المعنية لزيادة قدرة النقل البحري ، وتحقيق الاستقرار في شحن البضائع في السوق ، والسعي الجاد لتعزيز القدرة التنافسية الشاملة للتجارة الخارجية.



وقال لي شينغ تشيان المسؤول بالوزارة إن حجم الواردات والصادرات على منصات التجارة الالكترونية عبر الحدود قد ازداد 31.1 بالمئة على أساس سنوي.اقرأ أيضا .. ارتفاع الدولار يتبدد وتعافي البتكوين يتواصل.. تفاصيل وأضاف لي أن حجم الصادرات من خلال أساليب تجارة المشتريات السوقية في 31 سوقا تجريبيا في البلاد سجل رقما قياسيا بلغ حوالي 100 مليار دولار امريكي في عام 2020 .وأطلقت الصين خطة تجريبية لتجارة المشتريات السوقية في عام 2014 في أسواق 14 منطقة. وهي مناسبة لصادرات السلع التي تنطوي على مجموعة متنوعة من المنتجات في دفعات صغيرة.وقال لي إن وزارة التجارة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق استقرار التجارة الخارجية والعمل مع الادارات المعنية لزيادة قدرة النقل البحري ، وتحقيق الاستقرار في شحن البضائع في السوق ، والسعي الجاد لتعزيز القدرة التنافسية الشاملة للتجارة الخارجية.

اتجهت أكثر من 10 آلاف شركة صينية إلى موانئ التجارة الإلكترونية عبر الحدود للتجارة الخارجية في عام 2020، وفقا لوزارة التجارة الصينية.ومع تأثير الوباء، وضعت الشركات الصينية الاولوية لتطوير التجارة الالكترونية عبر الحدود في اجراء التجارة الخارجية.