الدولار بـــ15.61 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية خلال مستهل التعاملات

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 16 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري .
وسجل سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع .
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أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 18.90جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.25 جنيه للشراء و 21.49 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.50 جنيه للشراء و 17.72 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.89جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .
أسعار العملات الآسيوية
سجل ين يابانى نحو 14.98 جنيه للشراء و 15.13 جنيه للبيع .
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.