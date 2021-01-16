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اقتصاد

الدولار بـــ15.61 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية خلال مستهل التعاملات

السبت 16/يناير/2021 - 07:03 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل  تعاملات اليوم السبت 16 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري .

وسجل سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع .

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أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 18.90جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.25 جنيه للشراء و 21.49 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.50 جنيه للشراء و 17.72 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.89جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية

سجل ين يابانى نحو 14.98 جنيه للشراء و 15.13 جنيه للبيع .

وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.
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