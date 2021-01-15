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حوادث

صدمه توكتوك وفر هاربا .. إصابة عامل بإصابات خطيرة بـ السنبلاوين

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:44 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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همت الحسينى
أصيب عامل بإصابات خطيرة صدمه توكتوك وفر هاربا بقرية المقاطعه التابعه لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية .

وورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية  يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنيلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول السيد حسن محمد عبدالهادى ٣٧ عاما عامل ، ومقيم قرية " المقاطعة " دائرة مركز السنبلاوين مصابأ بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتجمع دموى بالبطن ( إدعاء حادث طريق ) وتم تحويله الى مستشفى الطوارئ بالمنصورة٠

وبانتقال الضباط  الى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شقيقه عبد الهادى 35 عاما عامل ومقيم بذات القرية قرر بائه أثناء سير شقيقه على الطريق أمام القرية محل إقامتهما إصطدم به توك توك مجهول ( فر قائده به هاربأ) مما أدى إلى حدوث إصابته.

وتحرر عن ذلك لتحضر رقم 978 لسنة 2021 جنح مركز شرطة السنيلاوين وجاري إستكمال الفحص وتحديد التوك توك وضبطه وقانده  والعرض علي النيابة العامة.
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